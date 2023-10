Une femme qui s’est fait passer pour une automobiliste bloquée et a tué un étudiant plaide coupable

Une femme qui a attiré quelques étudiants dans un vol en Alabama en se faisant passer pour un conducteur bloqué, puis a tiré sur l’un d’eux lors d’une fusillade, a plaidé coupable de meurtre mercredi, ont indiqué des responsables.

Yasmine Marie Hider, 21 ans, a tué Adam Simjee, 22 ans, lors du vol commis dans la forêt nationale de Talladega en août 2022, ont déclaré les procureurs fédéraux de l’Alabama.

Hider avait fait semblant d’être un automobiliste bloqué qui avait besoin d’un coup de pouce, et lorsque Simjee et sa petite amie se sont arrêtés pour les aider, Hider a sorti une arme à feu et leur a ordonné d’aller dans les bois, a déclaré à l’époque le bureau du shérif du comté de Clay.

Simjee a sorti sa propre arme de poing pour se défendre et a tiré sur Hider, mais celui-ci lui a tiré dessus, ont indiqué des responsables.

Hider risque la prison à vie lorsqu’elle sera condamnée le 4 janvier, a déclaré le bureau du procureur américain du district nord de l’Alabama dans un communiqué.

Elle a plaidé coupable de meurtre, d’enlèvement et de vol mercredi.

Hider a déclaré aux enquêteurs qu’elle vivait dans les bois, selon un exposé des faits figurant dans l’accord de plaidoyer.

Elle a été abattue de quatre balles lors d’un échange de coups de feu, a indiqué le parquet. Des agents du FBI l’ont trouvée contre un arbre avec trois coups de feu dans l’abdomen et un dans la jambe, selon des documents judiciaires.

Elle a ordonné au couple de vider leurs poches et de leur donner leurs informations bancaires, de carte de crédit ainsi que leurs numéros d’identification personnels lors du braquage, selon le constat des faits.

Lorsque Hider détourna le regard, Simjee sortit son propre pistolet et demanda à Hider de lâcher son arme. Hider a tiré et Simjee a riposté simultanément, indique l’accord de plaidoyer.

Simjee et sa petite amie étaient tous deux étudiants à l’Université de Floride centrale. Sa petite amie n’a pas été blessée.

Ils étaient en randonnée et traversaient la forêt nationale de Talladega, à la recherche de cascades dans le parc d’État de Cheaha, lorsque la rencontre meurtrière s’est produite, selon des documents judiciaires.

Un avocat désigné comme représentant Hider n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi soir.