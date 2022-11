Une femme qui se rase le visage depuis l’adolescence embrasse enfin sa barbe

En grandissant dans notre société, on demande toujours aux femmes d’être d’une certaine manière – de s’habiller d’une certaine manière ou de se comporter d’une certaine manière. En bref, on attend des femmes qu’elles adhèrent à toutes les normes de beauté qui existent. Les hommes sont autorisés à avoir autant de poils qu’ils veulent sur leur corps. Cependant, les poils d’une femme sont considérés comme laids. Certaines personnes ignorent complètement le fait que les femmes souffrent de déséquilibres hormonaux. Brisant toutes ces normes, il y a une femme de 30 ans nommée Dakota Cooke. Elle a commencé à observer une croissance anormale des poils du visage lorsqu’elle était adolescente.

Cependant, avec le temps, elle a appris à l’accepter. En 2015, une amie de Dakota lui a demandé de se produire lors d’un spectacle en tant que femme à barbe. Dakota a adoré l’idée et a finalement jeté son rasoir de côté. Aujourd’hui, elle arbore fièrement sa barbe et inspire bien d’autres femmes.

S’adressant à Instagram, elle a partagé une vieille image de l’époque où elle a eu la chance de devenir mannequin à la Fashion Week de New York. “J’ai grandi en détestant mon corps et en pensant que je ne pourrais jamais être mannequin, puis j’ai été choisie pour modéliser cette robe incroyable qui m’a fait me sentir si bien ! J’ai encore des choses que je n’aime pas toujours chez moi, mais mon corps n’en fera jamais partie !”, a-t-elle écrit.

Selon Times Now, Dakota avait 13 ans au moment où elle a appris son état. En conséquence, elle a souffert d’anxiété pendant les 10 années suivantes. Selon le Daily Star, elle a déclaré: “J’ai grandi à une époque où les femmes avec des poils sur le visage étaient tellement stigmatisées que les femmes du salon me disaient que les filles ne sont pas censées avoir des poils sur le visage.”

Auparavant, elle se rasait le visage deux fois par jour. Elle a également essayé le maquillage pour cacher sa barbe. Même après avoir subi plusieurs tests médicaux, les médecins ne pouvaient pas déterminer quelle était exactement la condition. Cependant, les médecins ont mentionné que ses glandes surrénales produisent des niveaux élevés de testostérone.

