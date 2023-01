Une femme qui représentait autrefois l’Inde dans le football travaille maintenant comme agent de livraison de nourriture

La vie n’est pas un exercice à cinq doigts pour tout le monde. Même les athlètes ont du mal à se concentrer uniquement sur le sport car cela ne suffit pas aux besoins de leur famille. Certains peuvent construire toute leur carrière à partir d’un jeu (comme au cricket), mais tous les athlètes ne sont pas destinés à la chance. Telle est l’histoire d’une footballeuse qui représentait autrefois l’Inde mais qui travaille maintenant comme livreuse de nourriture pour gagner sa vie. Une vidéo de cet ancien footballeur indien est désormais devenue virale sur internet.

Polami Adhikary, du Bengale, a représenté l’Inde dans le football et a participé à plusieurs tournois mondiaux dans la catégorie “U-16” en 2012. Son histoire a été partagée par un utilisateur de Twitter, Sanjukta Choudhary, où elle a révélé qu’elle travaillait comme responsable de la livraison pour Zomato et gagnait Rs. 300-400 par jour. Elle a en outre déclaré qu’elle s’était rendue au Royaume-Uni, en Allemagne et au Sri Lanka pour jouer avec l’équipe nationale féminine indienne. Mais ayant perdu sa mère très jeune, elle a dû gérer les finances de sa famille.

Elle est Polami Adhikary, une joueuse de football qui a représenté l’Inde au niveau international. Aujourd’hui, elle doit subvenir aux besoins de sa famille en tant que livreuse de nourriture en ligne. #Football pic.twitter.com/pGnJ0QOUEG— Sanjukta Choudhury (@SanjuktaChoudh5) 10 janvier 2023

S’adressant à India Today, la femme de 24 ans a déclaré : « En 2012, j’ai joué pour l’équipe féminine U-16. Vous voyez, je ne voulais jamais que ma carrière de footballeur se termine, mais en raison des conditions financières, j’ai dû démarrer cette entreprise de livraison. Pour acheter une chaussure d’une valeur de Rs 500, j’ai dû demander à mon père. Il arrangerait certainement l’argent, mais je sais que cela lui coûterait cher. Il a fait tout ce qu’il pouvait mais pour aider ma famille et ma carrière dans le football, j’ai décidé de devenir agent de livraison.” Elle a ajouté qu’être athlète nécessite de l’argent pour maintenir un régime alimentaire, financer des entraînements, etc.

« Certains jours, je gagne Rs 150-200, certains jours rien si je ne reçois pas de commande. Dans cette situation financière, comment vais-je faire face aux dépenses de ma formation ? Le régime alimentaire suivi par un athlète n’est pas très bon marché. Je ne peux pas financer ces choses avec ce revenu. Pour m’inscrire en tant qu’agent Zomato, j’ai dû mettre la main sur Rs 500 que j’ai reçu d’une tante. Je l’ai remboursée après avoir commencé à gagner de l’argent », a déclaré Polami.

Actuellement, elle étudie au Charuchandra College de l’Université de Calcutta. Après que sa vidéo soit devenue virale, elle aurait reçu un appel de la Fédération indienne de football (AIFF) et espère obtenir le soutien de l’instance dirigeante.

