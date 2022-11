Une femme qui garde sa fille au volant d’un taxi à Bangalore a inspiré Internet

L’histoire inspirante d’une conductrice de taxi de Bangalore a impressionné Internet. La femme, identifiée comme Nandini, voulait être entrepreneure, mais lorsque le COVID-19 a frappé l’Inde, son rêve a commencé à s’effondrer. Nandini a lancé un food truck il y a quelques années en utilisant ses économies, mais elle a fini par tout perdre pendant la pandémie. Mais le revers ne l’a pas brisée, pour compenser sa perte, Nandini a commencé à conduire un taxi à Bangalore. Son histoire a été mise en lumière par un client qui a salué sa course Uber pour se déplacer.

Partageant le récit réel de l’incident, la cliente a déclaré que c’était son amie qui lui avait réservé un Uber. Une fois qu’il est entré dans la voiture, il a remarqué un enfant qui dormait sur le siège avant. Le client n’a pas pu s’empêcher de poser des questions sur l’enfant. En répondant à la question, le chauffeur de taxi a révélé que oui, c’était elle, sa fille, qui est en vacances et qu’elle travaille donc et fait du baby-sitting ensemble.

Travaillant 12 heures par jour, la conductrice de taxi vise à économiser de l’argent pour reconstruire tout ce qu’elle a perdu. Selon le client, la conductrice ne voit pas d’inconvénient à travailler plus d’heures si elle le doit. À la fin du trajet, le client a demandé à Nandini s’il pouvait cliquer sur une photo avec elle et partager son histoire en ligne. Lorsque le chauffeur a demandé pourquoi, il a rétorqué : « Madame, vous avez une histoire très inspirante ; alors que beaucoup de gens se découragent après un échec, vous êtes un combattant et continuez le combat jusqu’à ce que vous gagniez. Je veux partager votre histoire avec d’autres. C’est le moins que je puisse faire. Nandini a humblement accepté la demande.

L’histoire de Nandini rapportée par Better India a inspiré les utilisateurs des médias sociaux. Un utilisateur a déclaré que la conductrice est l’incarnation de «l’autonomie» et de la «confiance». “Elle est en effet une icône de confiance et d’autonomie pour nos femmes. Que Dieu bénisse cette brave dame audacieuse et travailleuse. Tout respect à elle et sa famille. Souhaitant et priant pour son succès.

Un autre a dit: “Salut à la mère courageuse et travailleuse.”

Un autre a ajouté: « J’ai fait ma journée en connaissant son esprit combatif. Que Dieu la bénisse avec plus de puissance et d’intelligence pour atteindre son objectif.

