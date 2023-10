Voici un conte médical terrifiant, juste à temps pour Halloween. Dans un nouveau rapport de cas, des médecins détaillent la découverte d’une araignée dans l’oreille d’une femme. L’arachnide s’était probablement installé confortablement pendant au moins quatre jours, réussissant même à muer une fois. Heureusement, il a été supprimé sans aucun problème, mais pas avant que les médecins n’aient pris un instantané du virus envahisseur.

Le rapport de cas a été publié Mercredi dans le New England Journal of Medicine.

La patiente, une femme de 64 ans, s’est rendue dans une clinique d’oto-rhino-laryngologie (oreilles, nez et gorge) à Taiwan après avoir commencé à entendre des sons étranges dans son oreille gauche pendant quatre jours consécutifs. Ces sons – décrits comme « des battements, des cliquetis et des bruissements incessants » – l’avaient empêchée de passer une bonne nuit de sommeil. Elle se souvient également de s’être réveillée avec « la sensation d’une créature bougeant dans son oreille gauche » le premier jour où les symptômes ont commencé. Et bien sûr, lorsque les médecins ont cherché par eux-mêmes, ils ont rapidement repéré une petite araignée qui vaquait à ses occupations à l’intérieur du conduit auditif.

Malheureusement pour l’humanité, il n’est pas rare que des insectes et des arachnides pénètrent dans nos oreilles. Il ne semble pas y avoir de données concrètes sur la fréquence à laquelle les oreilles rampent, mais il s’agit d’une situation assez courante pour que les médecins soient confrontés. En 2018, par exemple, le médecin ORL Benjamin McGrew dit SELF que sa clinique de l’Université d’Alabama à Birmingham voit environ quatre à cinq cas de ce type par an.

Ce qui a rendu ce cas particulier vraiment intéressant, selon l’auteur de l’étude, Tengchin Wang, n’était pas seulement l’arachnide, mais ce qu’il avait laissé derrière lui.

«Nous n’avons pas vu de [spider] avec son exosquelette mué dans l’oreille en même temps », a déclaré Wang à Gizmodo par e-mail.

Aussi horribles qu’elles soient, les punaises d’oreille ne constituent généralement pas un problème médical sérieux, même si elles doivent être éliminées le plus rapidement possible pour éviter tout risque de dommage à l’oreille ou d’infection. Dans ce cas, les médecins ont utilisé une canule d’aspiration à travers un otoscope pour éliminer l’araignée et sa mue, et la femme « est rentrée chez elle joyeusement » sans problème, a déclaré Wang.

Si jamais vous avez la malchance d’avoir affaire à votre propre problème d’oreille, la chose la plus importante à garder à l’esprit est de ne pas paniquer, aussi difficile que cela puisse être à faire. Il est conseillé de coller quoi que ce soit d’autre à l’intérieur pour tenter d’éliminer le virus, comme un coton-tige. absolument pas conseillé, car cela pourrait seulement pousser la créature plus profondément à l’intérieur, où elle pourrait alors percer le tympan. L’huile est parfois utilisée pour étouffer l’insecte s’il est encore vivant avant d’essayer de le secouer, mais cela n’est pas recommandé si vous soupçonnez des dommages au tympan. Et en toute honnêteté, vous devriez probablement consulter un médecin dès que possible, ne serait-ce que pour vous assurer que votre oreille ne sera pas endommagée et exempte de tout débris restant.

“Il est préférable de trouver un oto-rhino-laryngologiste pour vous aider”, a déclaré Wang. “Sinon, ne choisissez pas l’oreille vous-même.”