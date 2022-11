Une femme qui danse sur ‘Yaad Aa Raha Hai’ à l’extérieur de Puja Pandal à Kolkata est une ambiance entière

Que quelqu’un danse ou regarde simplement quelqu’un d’autre danser, cela apporte sûrement un sourire aux visages des gens. Mais parfois, tout en ayant un fort désir de danser énergiquement, nous nous retenons par insécurité face aux réactions des autres et par manque de confiance. Voici une vidéo virale qui vous donnera sans aucun doute confiance en vous et vous donnera envie de danser. Une femme est vue en train de danser magnifiquement sur la chanson hindi ‘Yaad Aa Raha Hai’ dans la vidéo. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que l’incident vient de Calcutta et que la femme a dansé son cœur près d’un puja pandal.

Tania Maitra, une utilisatrice de Facebook, a partagé la vidéo de 2 minutes et 27 secondes, qui est depuis devenue populaire sur Internet. Elle a déclaré que la femme dansait devant le puja pandal du Sandhani Club dans le quartier de Beleghata à Kolkata. La femme en tenue ethnique est vue en train de danser sur le morceau Yaad Aa Raha Hai Tera Pyar alors qu’elle se tient au bord de la route. On peut voir quelques individus tenter de l’empêcher de danser, mais la femme a persisté et a continué à danser. Les personnes qui la croisent semblent avoir des réactions mitigées face à la performance des femmes. Alors que certains souriaient et passaient devant, d’autres l’ignoraient simplement.

La vidéo a été publiée le 28 octobre et a recueilli environ 3,6 lakh de vues depuis son partage, les chiffres ne faisant qu’augmenter. De plus, la vidéo a reçu plus de 2 700 réactions sur Facebook.

Les gens ont montré leur admiration pour le courage et le zèle de la femme en laissant des commentaires sur la vidéo. “Félicitations à ses esprits”, a écrit un utilisateur. “Excellent!!! C’est l’esprit de la vie », a déclaré un autre. “Parfois, nous devrions vivre pour nous-mêmes sans penser à ce que les autres pensent”, a commenté un troisième. Un autre utilisateur a écrit: «Je peux voir sa famille venir l’arrêter… c’est parti, ma fille. Tu as dansé pour ta joie. Nous, les femmes, avons le droit d’avoir cette fille.atta.

La chanson emblématique sur laquelle la femme dansait a été photographiée sur Mithun Chakraborty dans le film Disco Dancer de 1982.

