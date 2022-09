Une femme qui croyait avoir été abusée sexuellement par un “fantôme” révèle enfin la vérité

Une femme singapourienne, qui soupçonnait avoir été abusée sexuellement par un fantôme pendant son sommeil, a fait une découverte surprenante lorsqu’elle a tenté de percer le mystère. Elle était sous le choc lorsqu’elle réalisa que l’ombre effrayante qui la tourmentait depuis des jours n’était autre que son propriétaire pervers.

La femme singapourienne a senti un fantôme la caresser et l’embrasser pendant qu’elle dormait dans un logement public géré par le Housing and Development Board (HDB). Lors d’un témoignage devant un tribunal singapourien, la femme a affirmé que bien qu’elle ait été touchée sur ses parties intimes, elle ne pouvait voir qu’une “ombre noire” pour le moment, comme le rapporte le Shin Min Daily News.

Meilleure vidéo Showsha

Après avoir été tourmentés pendant des jours, elle et son petit ami ont décidé d’installer une caméra de vidéosurveillance dans leur chambre. Les images qui en ont résulté ont montré qu’il ne s’agissait pas d’une entité paranormale mais de leur propriétaire de 38 ans qui s’était faufilé dans leur chambre chaque nuit. Il a été détenu et a plaidé non coupable à deux accusations d’attentat à la pudeur.

Selon son témoignage, elle et son petit ami ont commencé à payer le loyer de l’appartement en mai de l’année dernière, et le propriétaire leur aurait organisé une fête en juin pour les accueillir. Elle a affirmé qu’elle était devenue un peu ivre et avait pris la décision de se mettre au lit.

Cependant, cette nuit-là a été réveillée en étant embrassée sur la bouche et caressée partout. Au départ, croyant qu’il s’agissait de son petit ami, elle s’est rendu compte que l’ombre noire qu’elle voyait avait des cheveux alors que son petit ami était chauve. L’épreuve a duré environ 10 minutes, a déclaré la femme.

Bien qu’ils aient d’abord soupçonné le propriétaire, ils ont également cru qu’il s’agissait d’un fantôme puisque la silhouette n’était pas visible. Après l’installation de la caméra, une deuxième fête a été organisée le 14 août et la femme s’est de nouveau couchée en état d’ébriété. Cependant, cette fois, la vision nocturne de la caméra a pris le propriétaire en flagrant délit.

Le couple, qui avait été traumatisé par l’incident, a cherché une nouvelle maison où résider d’ici la fin du mois d’août. Leur dépôt de garantie aurait été restitué par la femme du propriétaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici