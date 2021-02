Une femme qui court en talons sur des rochers a quitté Twitter dans un pur amusement

Une femme est saluée comme le dernier héros de TikTok après que sa vidéo exécutée avec des talons inhabituellement hauts a créé un buzz sur la plate-forme de médias sociaux. L’utilisateur, qui s’appelle @ feliciamonique08, a laissé les téléspectateurs émerveillés en répliquant un défi lancé par un autre TikToker, qui a partagé la vidéo en demandant « Salope, qui ne peut pas courir en talons? » et se précipiter sur le trottoir dans quatre paires différentes de talons hauts tandis que «Jelly Jam» de SpongeBob Squarepants joue en arrière-plan.

Dans une tentative de recréer la vidéo, la femme a couru à travers un champ au lieu du trottoir avec les talons. La vidéo s’est répandue comme une traînée de poudre et les téléspectateurs ont été stupéfaits.

Un utilisateur de Twitter a partagé le clip le 12 février.

Le clip est une compilation de @ feliciamonique08 fonctionnant sur du béton, de l’asphalte et de l’herbe à une vitesse plus rapide et sans jamais trébucher.

Il est sous-titré «le pouvoir qu’elle a».

Depuis qu’elle a été partagée sur Twitter, la vidéo a été visionnée plus de six millions de fois, recueilli plus de trois lakh likes et retweetée plus de 52000 fois. Les gens sont fascinés par les compétences et beaucoup ne pouvaient s’empêcher de le commenter.

Plusieurs femmes se moquaient d’elles-mêmes de ne même pas pouvoir marcher en talons hauts.

La vidéo a également été suivie de tweets hilarants en réponse.

Une chose à ce sujet, elle s’enfuira s’il y a des problèmes. – LOfficielEbony, JD (@LOfficielEbony) 12 février 2021

Un utilisateur a écrit que sa cheville s’était cassée trois fois en regardant la vidéo.

Et ma cheville s’est cassée 3 fois pendant cette vidéo – Brandon Keller (@ prkchop1977) 13 février 2021

Une autre a dit qu’elle avait peur de se casser la cheville.

Un utilisateur a demandé pourquoi Tom Brady était le plus grand athlète de tous les temps.

et ils veulent appeler Tom Brady le plus grand athlète ??? – mojo bojo (@Mady_bojo) 12 février 2021

Plusieurs femmes se moquaient d’elles-mêmes.

pouvez-vous courir en talons?