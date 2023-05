Une femme qui a terminé 3e obtient la médaille d’or ; C’était une gaffe

Les cérémonies de remise des médailles sont souvent le point culminant de tout événement sportif, les athlètes attendant avec impatience la chance de recevoir leur reconnaissance bien méritée. Cependant, une de ces cérémonies a pris une tournure inattendue, laissant les personnes présentes stupéfaites. Dans une vidéo devenue virale depuis, trois femmes sont vues debout sur un podium, attendant de recevoir leurs médailles d’un présentateur. Attendez, voici le hic. L’homme donne une médaille à la femme, qui a obtenu la 3e place. Plus tard, lorsqu’il sort du cadre pour récupérer les autres médailles, c’est à ce moment-là que la femme a souligné qu’elle avait été honorée de la mauvaise médaille.

Après la réalisation de la gaffe, les femmes, sur le podium, rectifient rapidement l’erreur. Malgré l’embarras de la situation, ils font preuve d’un esprit sportif remarquable en choisissant d’honorer l’athlète qui a vraiment mérité la médaille d’or.

Un utilisateur de Twitter a partagé le clip sur la plateforme.

Comme prévu, la vidéo de la cérémonie de remise des médailles maladroite a rapidement gagné du terrain sur les réseaux sociaux, les utilisateurs partageant et commentant la gaffe hilarante. Avec plus de 3 lakh vues et plus, le clip est devenu une sensation virale.

Réagissant au clip, un utilisateur a suggéré avec humour: « C’est ce qui se passe quand vous vous battez à la maison »

C’est ce qui arrive quand on se bat à la maison— Sunil Koul (@koulsu) 8 mai 2023

Alors qu’un autre a compris qu’il avait un favori clair, « Nous savons tous lequel a gagné son cœur. »

Nous savons tous lequel a gagné son cœur !!— G Smith Studio (@GSmithStudio1) 7 mai 2023

Un troisième a fait l’éloge de l’esprit sportif des femmes et a écrit: «J’adore la façon dont ils ont récompensé la vraie gagnante, en s’inclinant devant elle et en lui serrant la main. C’était génial. Great Sports toutes les filles sur le podium. Je suis content qu’ils se soient amusés avec ça.

J’aime la façon dont la fille récompense le vrai gagnant, s’incline devant elle et lui serre la main. C’était génial 👏. Great Sports toutes les filles sur le podium. Je suis content qu’ils se soient amusés avec ça.— Margaret Hunger (@MargaretHunger8) 7 mai 2023

Un autre utilisateur a exprimé son incrédulité en déclarant: «Mec, je suis sans voix, mais au moins, elle a pu goûter à ce que c’est que d’être un gagnant pendant quelques secondes. J’adore leur réaction.

Mec, je suis sans voix mais au moins elle a pu goûter à ce que c’est d’être un gagnant pendant quelques secondes.😅 J’adore leur réaction— TruthExplorer101 (@TruthExplorer71) 7 mai 2023

Un utilisateur a plaisanté et a écrit: « Selon lui, elle est en or. »

Selon lui, elle est en or – Rajesh Datar (@ rajeshdatar2022) 8 mai 2023

Imaginez-vous dans une situation similaire, qu’auriez-vous fait ? Fais nous part de tes commentaires.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici