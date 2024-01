Une femme qui a subi une opération chirurgicale du « vagin sur mesure » après les commentaires cruels de son petit ami sur son apparence révèle son enfer et sa « douleur indescriptible »

Par David Southwell pour Daily Mail Australie





Partagez ou commentez cet article :

Une femme qui s’est retrouvée avec des problèmes médicaux permanents à la suite d’une opération bâclée du « vagin sur mesure » affirme que l’opération a rendu ses relations sexuelles douloureuses et signifie qu’elle pourrait ne jamais avoir d’enfants.

Venesa Vaughn, de Melbourne, a décrit son expérience infernale, révélant qu’une rupture de mariage et les commentaires cruels d’un ex-partenaire lui ont fait croire qu’elle avait besoin d’une labiaplastie.

Cependant, l’opération a été si mal réalisée qu’elle a laissé Mme Vaughn avec de fréquentes infections des voies urinaires et une douleur intense lorsqu’elle insère un tampon.

La labiaplastie ratée, qui est une chirurgie esthétique visant à modifier l’apparence du vagin, a amputé toutes ses petites lèvres et lui a retiré le capuchon du clitoris.

M. Vaughn a déclaré qu’en 2020, elle avait découvert que son mari d’alors la trompait, ce qui avait conduit à un profond sentiment d’insécurité quant à son apparence.

“Dans mon cerveau, je pensais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez moi au niveau physique”, a-t-elle déclaré.

“La chose à laquelle j’ai pensé, c’est ‘Je ne regarde pas là-bas’.”

LIRE LA SUITE : Une ancienne reine de beauté de 61 ans révèle les résultats horribles d’un « rajeunissement du visage » bâclé

“Cela me dérangeait depuis un petit moment… très longtemps… car un de mes ex-petits amis a dit il y a plus de 20 ans que c’était le pire vagin qu’il ait jamais vu.”

Mme Vaughn, qui cite son métier de coach en traumatologie infantile et en santé mentale, a déclaré qu’elle “ne travaillait pas vraiment” au moment où elle a demandé une opération de labiaplastie et que l’argent était donc un facteur.

“Donc, tous les chirurgiens que j’ai consultés facturaient entre 6 000 et 8 000 dollars, ce médecin que j’avais trouvé facturait environ 3 500 dollars”, a-t-elle déclaré.

“Son site Web ressemblait à un” spécialiste de labiaplastie “, il est le meilleur, il est ceci, il est cela et vous savez, il m’a parlé au téléphone et j’ai pensé” wow, quel excellent service client “.’

Mme Vaughn a déclaré qu’il y avait eu un certain nombre de signaux d’alarme dès le début.

Il lui a dit que l’opération serait réalisée dans un hôpital, mais qu’elle s’est produite dans sa clinique, dans une « pièce de 3 x 3 mètres » où Mme Vaughn a déclaré que des gens entraient et sortaient pendant qu’elle subissait l’intervention.

«Ce n’était vraiment pas professionnel», a-t-elle déclaré.

La chirurgienne a promis que l’opération serait entièrement réalisée au laser et ne nécessiterait aucune couture, mais elle a été déconcertée de voir un ventilateur posé au-dessus du lit d’opération.

C’était « pour que l’odeur de votre peau brûlée (au laser) monte dans le ventilateur », selon Mme Vaughn qui était attachée au lit avec les jambes en l’air pendant qu’une infirmière appliquait une crème anesthésiante.

«Je ne ressens pas de douleur mais je ressens des tiraillements. Il procède à couper la peau et j’entends un grésillement.

“Alors mes jambes en l’air, il commence à m’enlever la peau puis il dit” oh, je dois revenir sur le côté gauche et en enlever davantage parce que c’est un peu plus long.

Mme Vaughn (photo) a partagé ses expériences d’une labiaplastie bâclée pour sensibiliser

À un moment donné, le médecin a quitté la pièce pendant environ une demi-heure, ce qui a incité Mme Vaughn à demander à l’une des infirmières de le chercher.

“Puis il enlève les pinces et commence à me recoudre et je peux voir sa nervosité”, a-t-elle poursuivi.

« Chaque partie de mon corps me criait dessus et je ne pouvais rien faire. À ce stade, je me demande : pourquoi me recoud-il ? Il a dit qu’il n’y avait aucun point de suture.

“Puis il a commencé à coudre sur le côté gauche et j’ai crié et j’ai presque sauté du lit, j’ai dit ‘Je peux le sentir, donc l’engourdissement s’est atténué’.”

Vaughn a déclaré qu’elle souffrait d’une douleur trop intense pour que l’on puisse l’exprimer avec des mots.

“Je ne peux pas décrire la douleur, la brûlure était insupportable, je suis une personne très forte en matière de douleur, extrêmement forte, mais c’était au-delà”, a-t-elle déclaré.

Mme Vaughn a dormi avec des sacs de glace entre les jambes pendant trois semaines et a passé une de ces semaines au lit pendant sa convalescence.

“Trois semaines se sont écoulées et j’ai pu constater que je n’avais plus de tissu lèvres”, a déclaré Mme Vaughn.

“J’avais maintenant un trou et les côtés parce qu’il avait tout enlevé.”

Mme Vaughn a déclaré que la première fois qu’elle avait eu des relations sexuelles était « horrible », ajoutant qu’il lui avait fallu beaucoup d’ajustements pour lui permettre de mener une vie amoureuse normale.

Vaughn a depuis poursuivi le chirurgien et obtenu un règlement, mais dit qu’elle hésite désormais à avoir des enfants en raison du traumatisme.

Mme Vaughn a déclaré que son chirurgien avait disparu pendant une demi-heure pendant son opération (image de stock)

Rétrospectivement, Mme Vaughan dit maintenant qu’il n’y avait rien de mal avec son vagin d’origine et c’est un message qu’elle aimerait transmettre aux autres femmes.

“J’aimerais profiter de cette occasion pour faire savoir à toutes les femmes que vos vulves vont bien telles qu’elles sont”, écrit-elle dans la légende accompagnant le TikTok.

“Si on vous a déjà trompé ou qu’on vous a dit que vous n’étiez pas assez bien, cela ne fait que refléter ce que ressent l’autre personne.”

Des dizaines de femmes ont remercié Mme Vaughn d’avoir partagé son histoire.

‘Merci d’avoir partagé ton histoire. J’ai eu une expérience similaire et j’ai maintenant été bâclée, c’est incroyablement dévastateur”, a écrit l’un d’eux.

«J’y ai réfléchi à deux fois et je n’en ai pas eu. Vos vidéos ont été incroyablement utiles”, a commenté une deuxième femme.