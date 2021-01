Après qu’une vidéo de l’état de sa mère soit devenue virale, le fils d’une femme hospitalisée après avoir reçu le vaccin Covid de Pfizer a déclaré à RT que, même s’il n’était pas un anti-vaxxer, il avait de sérieux doutes sur l’innocuité du médicament.

Brant Griner a lancé un appel sur Facebook la semaine dernière, après que sa mère a commencé à avoir de graves problèmes médicaux plusieurs jours après avoir pris le vaccin. Dans un article désormais viral, Griner a partagé une vidéo de sa mère tremblant de manière incontrôlable alors qu’elle tentait de marcher, utilisant les murs à proximité et une porte pour se soutenir alors qu’elle avançait.

«Maman va encore plus mal aujourd’hui et je n’ai toujours pas de réponses des médecins sur la façon de résoudre ce problème. Merci de prier pour elle. Je ne supporte pas de voir ma mère de cette façon. Cela me donne envie de pleurer. sachant que je ne peux rien faire pour l’aider. Veuillez ne pas prendre le vaccin covid19, » il a écrit.

Le message et la vidéo qui l’accompagne ont été partagés près de 160 000 fois et ont recueilli plus de 35 000 commentaires.

Certaines réponses remettaient en question la véracité de l’histoire de Griner, mais il a déclaré à RT dans une interview qu’il n’y avait rien de fictif sur ce qui était arrivé à sa mère. Il a souligné qu’elle avait hâte de se faire vacciner parce qu’elle avait voulu faire tout ce qu’elle pouvait pour réduire le risque de propagation du virus à ses propres parents âgés. Griner a refusé de révéler dans quel hôpital sa mère avait reçu le vaccin, expliquant qu’il ne voulait pas que l’établissement devienne la cible d’une campagne de harcèlement en ligne.

«Je ne suis en aucune façon une personne anti-vaxx. Ma mère n’était pas – elle était tout à fait pour le vaccin avant que cela ne se produise, « il a dit.

Griner a décrit sa mère comme une « en très bonne santé » Personne de 45 ans qui n’avait encore jamais souffert d’une maladie ou d’un problème de santé grave. Selon la résidente de Louisiane, elle s’est réveillée avec un mal de tête un jour après avoir reçu le coup de feu. Plusieurs jours plus tard, elle a commencé à souffrir de «Mouvements ressemblant à des crises» dans sa jambe gauche. Au quatrième jour, elle avait « aucun contrôle » sur ses jambes et a été transporté aux urgences.

L’hôpital a déterminé qu’elle vivait une «Réaction neurologique», a-t-il dit, ajoutant que les médecins pensaient que l’état de santé était causé par «Les métaux dans le vaccin.»

Bien que les maux de tête aient été quotidiens, les convulsions ont été sporadiques, a expliqué Griner. Dimanche était le premier jour où elle n’avait pas eu de maux de tête, et ses mouvements incontrôlables des jambes semblaient également être moins sévères, a-t-il déclaré.

Maintenant sortie de l’hôpital, la mère de Griner subit des tests et ses médecins espèrent qu’elle se rétablira complètement, à condition qu’il n’y ait pas de lésions cérébrales permanentes.

Bien qu’il ait été salué par certains comme du trafic de désinformation, Griner insiste sur le fait qu’il n’avait initialement rien contre le coup. «Je voulais que ce soit bon. Ma mère voulait que ce soit bon. C’est la raison pour laquelle elle l’a eu. Tout le monde veut son immunité. Tout le monde est prêt à ce que Covid s’en aille. » il a dit. Maintenant, cependant, il semble moins sûr de se faire vacciner.

Si ça va provoquer des réactions comme ce que ça a causé à ma mère, ça ne vaut pas la peine pour moi.

Depuis la publication de la vidéo de sa mère, Griner dit avoir reçu des messages de «Centaines» de personnes partageant leurs propres histoires sur les vaccins déclenchant des épisodes médicaux graves. Une femme qui l’a contacté a déclaré qu’elle vivait « continu » problèmes de santé après avoir reçu le vaccin Moderna Covid.

Dans une vidéo de suivi publiée par Griner samedi, sa mère a expliqué qu’elle avait choisi d’avoir le jab à «Protéger ses parents» et que, jusqu’à présent, les IRM et les tests sanguins n’ont révélé aucune condition sous-jacente qui aurait pu provoquer la réaction indésirable.

«Avant de prendre ce vaccin, réfléchissez. Cela a définitivement changé ma vie » dit-elle dans la vidéo en retenant ses larmes.

Pfizer a déclaré dans un communiqué à RT qu’il «recherchait» le cas, mais n’a jusqu’à présent pas été en mesure de « confirmer » il. «Les troubles neuromusculaires n’ont pas été un signal de sécurité identifié à ce jour», a déclaré un représentant de la société pharmaceutique.

