Une jeune femme qui a perdu ses deux jambes à cause du méningocoque a révélé comment elle avait réussi à défier toute attente pour lancer une marque de mode à succès.

Juttima Chinnasri, 30 ans, s’est couchée tôt une nuit d’octobre 2018, craignant que sa forte fièvre soit le signe d’une grippe imminente.

Mais les symptômes de la femme de Sydney étaient un signe de la maladie, qui aurait pu lui coûter la vie.

Le lendemain matin, elle s’est réveillée couverte d’éruptions cutanées tachetées et sombres et a été transportée à l’hôpital St George où les médecins ont confirmé qu’elle avait le méningocoque B – et la bactérie mortelle s’était infiltrée dans tout son système, empoisonnant son sang.

Juttima Chinnasri, 30 ans, (photo de juillet 2018) s’est couchée une nuit d’octobre 2018 avec des symptômes de grippe et s’est réveillée le lendemain matin couverte d’une éruption cutanée mortelle

Le corps de Mme Chinnasri a été recouvert de taches noires, diagnostiqué comme méningococcie et comateux pendant dix jours (photo)

La bactérie mortelle lui a donné un empoisonnement du sang, qui a noirci ses doigts et ses jambes

Pendant les dix jours suivants, alors qu’elle était dans le coma provoqué, sa famille a attendu nerveusement alors que le personnel de l’hôpital tentait désespérément de lui sauver la vie.

Bien que les travailleurs aient réussi à la maintenir en vie, les jambes, les pieds et les doigts de Mme Chinnasri sont devenus noirs et n’ont pas pu être épargnés.

Ses membres ont été amputés, laissant son fauteuil roulant lié et à l’hôpital pendant trois mois alors qu’elle apprenait à s’adapter à la vie sans eux.

Deux ans plus tard, Mme Chinnasri s’est rendue à TikTok pour partager son expérience qui a changé sa vie.

L’entrepreneur a publié jeudi une vidéo présentant une collection de photos documentant son parcours avant et après son opération.

À côté d’une photo d’elle avec son ex-petit ami, elle a écrit: « Moi avant 2018, dans ma plus longue relation de plus de cinq ans, avec mais je n’étais pas en sécurité et je n’avais aucun amour de soi. »

Le diaporama progresse ensuite à travers une série d’images d’elle à l’hôpital avec des bandages couvrant ses blessures, avant de la montrer plus récemment en train de reprendre ses activités normales avec ses jambes prothétiques.

La Sydneysider a été placée dans un coma provoqué pendant dix jours et on lui a dit qu’à son réveil, ses membres devraient être amputés.

La femme de 30 ans (photo) dit qu’elle a plus d’amour de soi maintenant qu’elle ne l’était avant l’expérience qui a changé sa vie

Un plan la montre en train de marcher le long de la plage, tandis que dans un autre, elle fait des squats dans une salle de sport. Une troisième photo la montre occupée à déballer des cartons de vêtements pour son entreprise.

«C’est moi après une expérience qui a changé ma vie et je me suis remis à me concentrer sur moi-même», a-t-elle écrit à côté des images.

«Maintenant, j’ai un amour-propre illimité et je suis le plus fort que j’ai jamais été.

Mme Chinnasri a lancé son entreprise de mode, Dolled Up, avec son partenaire en 2015 et y travaillait tout en étudiant à plein temps lorsqu’elle est tombée malade.

Après avoir quitté l’hôpital, elle a emménagé dans la maison de ses parents à Kogarah pendant qu’elle apprenait à marcher à nouveau et était inspirée de continuer à diriger l’entreprise seule pour que les autres femmes se sentent belles.

« Alors que je luttais pour me rétablir à la maison, j’ai commencé à être anxieux et déprimé », lit-on sur son site Web.

« Heureusement, j’ai commencé tôt à travailler sur ma santé mentale et j’ai réalisé que la plupart du temps, faire peu d’efforts pour mieux m’habiller avait un impact énorme sur mon humeur. »

L’entrepreneur est de retour au travail sur son entreprise de mode Dolled Up et espère inspirer d’autres femmes à se sentir belles dans leur propre peau.

Mme Chinnasri est retournée dans la maison de ses parents à Kogarah après avoir quitté l’hôpital alors qu’elle réapprend à marcher. Elle est photographiée à la physiothérapie

Mme Chinnasri a révélé qu’elle était tombée dans une dépression en apprenant à s’adapter sans ses jambes ni ses doigts

«J’ai appris à accepter mon nouveau corps et j’ai commencé à réfléchir à la manière dont je peux utiliser mon expérience pour aider les autres.

«C’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais garder DOLLED UP CO., Afin que je puisse fournir des pièces qui font que les autres femmes se sentent incroyables.

Mme Chinnasri a déclaré qu’elle savait que revenir sans ses jambes et ses doigts serait « difficile », mais elle a l’impression d’être toujours « là pour une raison ».

«Je veux que mon histoire et DOLLED UP CO. Présentent et encouragent les femmes à cesser de s’inquiéter de ce que les autres pensent d’elles et à pratiquer l’amour de soi et la positivité corporelle», a-t-elle écrit.

« Du simple objectif de posséder une boutique pour vendre des vêtements mignons, je veux maintenant utiliser cette entreprise et la plate-forme dont je dispose pour autonomiser tout le monde, en particulier les femmes, que peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes belle comme vous êtes ».