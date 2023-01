Une femme qui a menti au sujet d’un gang de toilettage coupable d’avoir perverti le cours de la justice

Une femme de 22 ans de Barrow-in-Furness a été reconnue coupable d’avoir perverti le cours de la justice en racontant des mensonges “malveillants” sur le fait d’être victime de la traite par un gang de toilettage asiatique et en faisant de fausses allégations de viol contre une série d’hommes blancs.

Eleanor Williams, connue sous le nom d’Ellie, a déclenché un mouvement de solidarité mondial lorsqu’elle a publié des photos graphiques d’elle-même sur Facebook, alléguant qu’elle avait été battue et violée par des hommes qui l’ont emmenée à des “soirées” sexuelles dans le nord-ouest de l’Angleterre.

La publication, publiée lors du premier verrouillage de Covid le 20 mai 2020, a incité plus de 100 000 personnes à rejoindre un groupe Facebook appelé Justice for Ellie. Cela a conduit à une ligne de marchandises mettant en vedette un éléphant violet, son animal préféré, et a incité un crowdfunder, qui a vu plus de 1 000 personnes faire un don de 22 000 £ pour l’aider et traduire ses agresseurs en justice.

Cela a déclenché une série d’événements qui ont inclus un groupe d’extrême droite prenant pied à Barrow et ont entraîné une forte augmentation du racisme et de l’islamophobie. Les fenêtres de la maison de curry ont été brisées, les restaurants bien-aimés ont été boycottés et un propriétaire musulman de plats à emporter a été poursuivi dans la rue par des hommes qui lui ont versé de l’alcool sur la tête. Un journaliste local qui couvrait l’affaire a dû quitter Cumbria sur les conseils de la police après avoir reçu de nombreuses menaces de mort.

Cela a également ruiné la vie de ceux qu’elle a faussement accusés, qui ont été crachés, ostracisés et appelés “paedo” dans la rue. Ce que Williams a omis de mentionner dans son message viral sur Facebook, c’est qu’elle avait déjà été accusée d’avoir fait de fausses allégations de viol contre quatre hommes.

L’un d’eux, un homme de 18 ans qui était sorti en soirée avec elle et des amis, a passé 10 semaines en détention provisoire avant que la police ne vérifie son alibi. Trop tard, ils ont réalisé qu’ils l’avaient récupéré dans le centre-ville de Barrow le soir même où elle l’avait accusé pour la première fois de l’avoir droguée et violée, l’ayant repéré en train de se disputer dans la rue. Le jury a vu des images de la caméra corporelle de Jordan Trengove à l’arrière d’un fourgon de police avec une autre fille au moment exact où il était censé avoir violé Williams.

Elle a fait deux autres réclamations contre Trengove, y compris de fausses allégations selon lesquelles il l’aurait violée sous la menace d’un couteau, manipulant les publications sur les réseaux sociaux pour donner l’impression qu’il lui envoyait des messages Snapchat se vantant des viols.

Il a fallu un certain temps à la police de Cumbria pour découvrir que le compte Snapchat avait été créé à l’aide de la connexion Internet de la maison de la mère de Williams – une conseillère locale du travail, Allison Johnston – et que Williams avait également plusieurs téléphones qu’elle utilisait pour créer un réseau fictif d’agresseurs. en tant que co-victimes qu’elle a créées pour corroborer ses mensonges.

Les accusations ont été abandonnées mais Trengove a été reconnu coupable par le tribunal de l’opinion publique et quelqu’un a peint le mot «violeur» sur le côté de sa maison. Aujourd’hui âgé de 22 ans, Trengove dit qu’il souffre de dépression et de trouble de stress post-traumatique à la suite de son emprisonnement et qu’il se serait suicidé s’il n’était pas devenu père en août 2021.

“Elle a ruiné ma vie”, a déclaré Trengove. “Avant, j’étais une personne heureuse. Je sortais toujours avec mes amis, je n’étais jamais à la maison avant ça. Maintenant, je passe chaque jour à la maison. Depuis que ça dure, j’ai l’impression d’être pris au piège dans ma propre petite prison. Je n’ai plus l’impression d’avoir une vie. »

Mohammed Ramzan, un homme d’affaires local connu sous le nom de Mo Rammy, a reçu plus de 500 menaces de mort après que Williams l’ait accusé d’être le meneur du gang de toilettage. Elle a allégué qu’il l’avait emmenée à Amsterdam où il l’avait vendue dans un bordel au plus offrant, ainsi qu’à Ibiza, où elle et d’autres filles avaient été livrées à des groupes d’hommes.

Encore une fois, Williams a manipulé les messages des médias sociaux afin d’encadrer Ramzan. Mais il n’a pas fallu trop de temps à la police pour réaliser que Ramzan avait des alibis pour tout. Quand il devait la vendre aux enchères à Amsterdam, il était au Barrow B&Q. Son dossier de passeport indiquait qu’il n’était jamais allé à Ibiza.

D’autres hommes innocents ont été présentés comme des trafiquants : un inconnu au hasard avec lequel elle a eu une brève rencontre dans une ruelle de Preston ; un garçon de Barrow chez qui elle avait bu. D’autres se sont retrouvés entraînés dans son réseau de tromperie lorsqu’elle a commencé à discuter avec eux en ligne, puis a changé leurs noms dans son téléphone pour les faire passer pour des agresseurs asiatiques.

L’accusation l’a accusée d’avoir confectionné le gang de toilettage asiatique après avoir regardé le drame de la BBC Three Girls, qui racontait l’histoire vraie de filles exploitées sexuellement à Rochdale. Ils ont dit qu’elle avait pris l’intrigue de la vente aux enchères d’Amsterdam du film Taken de 2008, dans lequel Liam Neeson joue un père à la recherche des trafiquants sexuels qui ont enlevé sa fille.

Une grande partie de la sympathie initiale du public est venue des photographies publiées par Williams prétendant montrer ses blessures: yeux noirs, lèvres enflées, ecchymoses et marques de coupures sur tout le corps, et un petit doigt presque coupé au bout.

Mais un médecin légiste qui a examiné les photos a conclu que les blessures étaient auto-infligées, probablement avec un marteau à griffes que la police a trouvé couvert du sang de Williams mais dépourvu de l’ADN de quelqu’un d’autre. Le jury a été informé que quelques jours avant de publier la publication sur Facebook, Williams avait acheté un marteau à griffes à Tesco.

Simon Fell, le député de Barrow et Furness, a déclaré que l’affaire avait provoqué d’énormes tensions communautaires à Barrow, avec une augmentation des attaques racistes contre les Asiatiques et des “opérations de surveillance non officielles” menées sur des entreprises asiatiques.

“Nous avons vu quelques baies vitrées installées dans des maisons de curry”, a-t-il déclaré. « Des médecins qui travaillaient à l’hôpital local sont venus me voir et étaient vraiment préoccupés par leur sécurité et celle de leurs enfants.

“Je connais un monsieur qui tenait une maison de curry, sa femme l’a quitté et a emmené ses enfants, parce que des accusations ont été portées contre lui. Cela a vraiment touché des gens, des gens authentiques qui étaient dans la communauté depuis des années et des années et des années.

Il a déclaré que les fausses déclarations de Williams avaient fourni du “carburant” à un groupe d’extrême droite, Patriotic Alternative, pour commencer à faire campagne dans la ville de Cumbria.

Un jury de six hommes et six femmes n’a mis que trois heures et demie pour déclarer Williams coupable à l’unanimité de huit chefs d’accusation d’avoir perverti le cours de la justice.

Wendy Lloyd, procureure principale de la Couronne auprès de l’unité des viols et des infractions sexuelles graves du Nord-Ouest, a déclaré: «L’impact sur les personnes faussement accusées a été dévastateur et cette condamnation exonère désormais pleinement les hommes qu’elle a accusés d’abus sexuels graves.

“Chacune des accusations d’Eleanor Williams a fait l’objet d’une enquête approfondie, jusqu’à ce qu’il devienne clair qu’elles étaient complètement et incontestablement fausses et portées avec une intention malveillante.

« Les fausses accusations de ce genre sont très rares. Il s’agit d’un cas inhabituel et il est important que les victimes de viol ou d’agression sexuelle comprennent qu’elles ne doivent jamais craindre de se présenter pour signaler le crime à la police.

Williams sera condamné les 13 et 14 mars.