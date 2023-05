Une femme qui a incendié l’appartement d’un voisin DEUX FOIS au cours d’une campagne d’abus d’un an est emprisonnée

Un VOISIN-de-l’enfer qui a mis le feu à la maison d’une femme a été emprisonné pendant 18 mois.

Ann Campbell, 54 ans, a laissé Michelle McDade terrifiée au cours d’une campagne d’abus d’un an qui a notamment déclenché deux incendies sur sa propriété.

Campbell a laissé tomber des objets enflammés de sa fenêtre supérieure sur des meubles de jardin et des poubelles à Hamilton, dans le Lanarkshire.

McDade, qui vivait en bas, était endormie et n’a été alertée du danger du deuxième incendie que par les aboiements de son chien.

Elle a réussi à s’échapper de chez elle mais s’est effondrée dans la rue à l’extérieur.

Une enquête a initialement conclu que le premier incendie était « accidentel », mais une enquête policière a été lancée après qu’un deuxième incendie ait causé d’importants dommages à une conduite de gaz trois mois plus tard.

Campbell a nié tout acte répréhensible et a été jugée par le tribunal du shérif de Hamilton, mais un jury l’a reconnue coupable de deux accusations d’incendie volontaire en mai et août 2021.

Elle a également été reconnue coupable d’avoir agi de manière menaçante ou abusive envers McDade entre septembre 2020 et septembre 2021.

Le shérif Colin Dunipace a déclaré qu’il n’y avait pas d’alternative à une peine de prison.

Donnant des preuves, McDade a raconté aux jurés comment elle avait été pétrifiée lorsqu’un incendie s’est déclaré.

Elle a déclaré: « Mon chien Tilly aboyait et je dormais, alors j’ai pensé que le chien voulait sortir.

« J’ai levé les yeux et pensé que j’avais laissé la lumière de la cuisine allumée, mais en m’approchant, j’ai remarqué que ce n’était pas une lumière et en ouvrant le store, j’ai alors vu le feu et la fenêtre exploser.

« J’ai tout de suite eu l’avance de Tilly, c’était juste effrayant, puis j’ai entendu un fort gerçure à ma porte d’entrée et c’était le fils d’Ann et j’ai téléphoné à mon autre voisin pour leur dire de sortir car il y avait un autre incendie.

« Je suis sorti et j’ai commencé à m’éloigner et je me souviens que mon voisin est sorti en courant de la maison alors que je m’effondrais et je me souviens qu’Ann criait depuis la fenêtre de son salon.

« Les pompiers sont venus et ont dit que c’était délibéré, j’étais juste effrayé et en état de choc. »

McDade a ajouté: « Elle criait des choses par-dessus la clôture vers moi, que j’étais un imbécile et jetait ses ordures par-dessus la clôture, vraiment n’importe quoi.

« Je me sentais effrayé et intimidé parce qu’il y avait quatre adultes à l’étage et que j’étais seul en bas. »

Le shérif Dunipace a déclaré: «S’il n’y avait pas eu le fait que vous soyez un premier délinquant, la peine aurait été plus lourde.

« Cela a clairement été effectué dans le cadre d’un différend en cours avec votre voisin. »

