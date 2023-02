Une femme qui a gagné une loterie d’une valeur de 40 millions de dollars pensait que c’était une arnaque

Gagner à la loterie est un rêve pour beaucoup, car beaucoup de gens qui achètent des billets de loterie n’ont souvent pas la chance de recevoir le prix en argent. Les loteries sont une chance de changer votre vie pour de bon si le prix en argent est suffisamment important. Mais tenter sa chance ne tourne pas toujours en sa faveur. Cependant, que feriez-vous si vous appreniez qu’une femme qui a gagné un jackpot de 40 millions de dollars ne l’a pas réclamé ? Bien que sa chance l’ait favorisée, elle est devenue cynique et a d’abord pensé que tout cela était une arnaque.

Selon 7New.com.au Echuca, une femme de la région du nord de Victoria en Australie a remporté un jackpot de 40 millions de dollars au loto. Les organisateurs de la loterie n’ont pas pu la joindre au départ lorsque ses numéros gagnants ont été tirés le jeudi 2 février. Mais, après avoir reçu la nouvelle vendredi, elle a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une arnaque.

La femme pensait qu’elle était victime d’une arnaque et n’a pas cru les appelants jusqu’à ce qu’ils la contactent une deuxième fois pour lui dire que c’était une véritable victoire. Dès que la femme s’est rendu compte qu’elle avait gagné 40 millions de dollars, elle a été déconcertée et ne pouvait pas y croire.

Elle a révélé qu’elle n’avait initialement pas répondu à l’appel car elle était au travail. Ses numéros gagnants dans l’entrée Powerball étaient 7, 35, 31, 2, 24, 21 et 15. Le numéro de loterie Powerball était 18. Dans la division deux à 9, il y avait un total de 13,30,835 gagnants et ils ont remporté un total de 2,45 $, 88 923,20 au total. Cela inclut 26 gagnants de la division 2 qui ont remporté 26 183 $ chacun.

“Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire. J’ai cru que c’était une arnaque !” Elle a déclaré à The Lott, le fournisseur officiel de loterie australien. Elle a dit que cela ne semblait pas réel et s’est demandé si tout était réel. « Je suis tellement nerveux, je me sens vraiment bizarre. Tout mon corps s’est engourdi ! Mon mari et moi n’avons pas pu dormir du tout la nuit dernière. Nous faisions les cent pas. Mon mari et moi avons ces objectifs en place et nous nous demandions comment nous allions les atteindre, mais maintenant nous n’avons plus à nous inquiéter. Je ne peux pas croire que cela se produise !

Elle a décidé de quitter son emploi, d’acheter une nouvelle maison et de regarder vers l’avenir. Elle a dit qu’elle pouvait maintenant prendre du temps pour passer du temps avec sa famille et aussi rembourser complètement son hypothèque pour se préparer, elle et sa famille, à l’avenir.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici