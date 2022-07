Une femme qui a fait une fausse couche à l’hôpital de Surrey cherche des réponses sur un prétendu mauvais niveau de soins

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Kirandeep Kaur Mangat se préparait à se coucher le 12 mai lorsqu’elle a commencé à ressentir de fortes douleurs.

Mangat, qui vit à Surrey, en Colombie-Britannique, et était enceinte de 18 semaines à l’époque, a appelé le 911. Après avoir été informée que les temps d’attente en ambulance allaient de 25 minutes à une heure, le mari de Mangat, Rajinder, a décidé de la conduire à l’hôpital Surrey Memorial pour demander de l’aide.

Mais au lieu de recevoir des soins d’urgence, Mangat dit qu’elle a enduré une épreuve déchirante qui s’est terminée par une fausse couche dans une chambre d’hôpital après qu’un médecin lui a dit de rentrer chez elle pour la nuit.

“J’étais choqué. J’étais assis sur le lit, silencieux, sans dire un mot, traumatisé”, a déclaré Mangat.

Elle parle maintenant du niveau de soins inadéquat qu’elle dit avoir reçu à la salle d’urgence du Surrey Memorial.

Fraser Health a présenté ses condoléances à Mangat et à sa famille pour leur perte, mais l’autorité sanitaire a refusé de commenter directement son cas.

‘Reviens demain’

Mangat dit que son expérience à l’hôpital a été bouleversante dès le début. Elle affirme qu’il a fallu plus de deux heures au médecin urgentiste pour s’occuper d’elle, et on lui a alors dit qu’il n’y avait pas d’échographe disponible pour l’examiner.

Bien qu’elle ait dit au médecin que quelque chose n’allait pas au sujet de sa grossesse, le médecin lui a prescrit de la morphine et lui a demandé de rentrer chez elle et de “revenir demain”.

Mangat dit que la douleur n’a cessé d’augmenter au fil des minutes et qu’elle a fini par faire une fausse couche dans la chambre d’hôpital avec seulement son mari présent.

“Je souffrais et les infirmières sont parties, et pendant ce temps, le bébé est sorti”, a déclaré Mangat.

Mangat a déclaré qu’elle avait quitté l’hôpital Surrey Memorial sans examen de santé ni soutien en santé mentale après sa fausse couche. (Kiran Singh/CBC)

Mangat affirme que son mari est allé chercher de l’aide plusieurs fois pendant qu’elle faisait une fausse couche, mais personne ne l’a assistée jusqu’à ce qu’elle tienne le fœtus dans ses mains.

Elle a dit qu’elle avait demandé à une infirmière un récipient dans lequel mettre le fœtus afin qu’il puisse être envoyé à un laboratoire de pathologie, mais on lui a dit qu’ils n’avaient pas de récipient approprié à portée de main. Ensuite, l’infirmière a demandé à Mangat et à son mari de partir sans aucun test de suivi.

“Ils n’ont même pas vérifié ma santé, si je vais bien ou pas, ils nous ont juste demandé de partir”, a déclaré Mangat.

« Nous sommes rentrés à 3 [a.m.] sans aucun soutien moral, sans aucune aide du personnel.”

CBC News a vu les dossiers hospitaliers de Mangat, qui confirment qu’elle a fait une fausse couche le 13 mai.

Condoléances

Mangat dit qu’elle n’a pas encore entendu de réponse satisfaisante de Fraser Health sur la façon dont elle prétend avoir été traitée au Surrey Memorial.

Après avoir déposé une plainte auprès du ministère de la Santé le 14 mai, elle a été redirigée vers Fraser Health. Elle a reçu un e-mail de l’autorité sanitaire le 20 juin, dans lequel elle adressait ses condoléances et proposait de diriger la plainte de Mangat vers la personne appropriée.

Dans un courriel envoyé à CBC, Fraser Health a déclaré qu’un patient qui fait une fausse couche alors qu’il se trouve dans un service d’urgence peut être mis en contact avec un travailleur social avant de quitter l’hôpital “pour assurer son bien-être physique et mental”.

Mais Mangat dit qu’elle n’a reçu aucune aide jusqu’à plus d’un mois plus tard lorsque, dans un e-mail du 22 juin, Fraser Health a proposé de la mettre en contact avec le travailleur social de l’autorité dans l’unité de naissance familiale du Surrey Memorial.

Outre ces deux courriels reconnaissant la plainte de Mangat et lui proposant de la mettre en contact avec un travailleur social, Mangat dit que Fraser Health n’a répondu à aucune de ses préoccupations concernant son expérience à l’hôpital.

Selon le site Web de l’autorité, Fraser Health peut prendre jusqu’à 40 jours ouvrables pour répondre à une plainte, y compris « toute décision et mesure prise à la suite d’une [the] plainte.”

La sécurité de la mère est la priorité : docteur

Les experts soulignent l’importance d’une aide immédiate, à la fois physique et psychologique, pour toute personne qui fait une fausse couche.

Le Dr Anthony Fong, membre du BC Emergency Medicine Network et professeur adjoint clinique au Département de médecine d’urgence de l’UBC, affirme que la sécurité de la mère est la priorité.

“La chose la plus importante en cas de fausse couche est de s’assurer qu’il n’y a pas de saignement potentiellement mortel et qu’il n’y a pas d’autres complications, comme une infection”, a-t-il déclaré.

La Dre Diane Francoeur, PDG de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, affirme que toute personne qui perd un enfant a besoin de soins et d’une compagnie exceptionnels, y compris des services que les hôpitaux peuvent fournir en termes d’aide psychologique.

“Ce que nous devons retenir en tant que prestataires de soins de santé, c’est que chaque fois qu’une femme perd un enfant, elle ne doit pas être laissée seule”, a-t-elle déclaré.

Ni Fong ni Francoeur n’ont commenté spécifiquement le cas de Mangat.

Mangat dit qu’elle n’a pas encore entendu de réponse satisfaisante de Fraser Health sur la façon dont elle prétend avoir été traitée au Surrey Memorial. (Ben Nelms/CBC)

Mangat dit que le traumatisme de son expérience a persisté avec elle et son mari.

“Les larmes me viennent soudainement aux yeux sans rien dire”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes toujours aux prises avec cette situation. C’est vraiment difficile.”

Elle dit que personne ne devrait vivre ce qu’elle a subi et appelle Fraser Health à “améliorer le système”.

“Ils ne peuvent pas me rembourser, mais j’essaie de présenter cette chose à tout le monde afin que nous puissions trouver une solution, afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir. C’est mon seul motif.”

Cette histoire fait partie de Situation Critical, une série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.