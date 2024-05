Une femme qui a fait des greffes de crottes avec les excréments de son frère a eu de l’acné

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Une image montre une femme se tenant le ventre. Les greffes fécales ne sont approuvées par la FDA que pour le traitement des infections à C.diff. agrobactérie/Getty Images

Daniell Koepke s’est tourné vers les greffes de caca faites maison pour soulager les symptômes intestinaux débilitants.

Elle a utilisé son frère et son petit ami comme donneurs et ses symptômes se sont améliorés.

Mais elle a aussi eu de l’acné comme son frère et de la dépression comme son petit ami.

En tant qu’étudiant, Daniell Koepke a commencé à ressentir des symptômes du syndrome du côlon irritable, notamment une indigestion, des douleurs lancinantes dues aux gaz emprisonnés et une constipation sévère.

Lorsque rien ne semblait aider après cinq ans de visites chez le médecin, Koepke a décidé d’essayer un traitement expérimental appelé greffe de microbiote fécal (ou caca de bricolage), où les excréments d’un donneur sain sont introduits dans l’intestin d’un patient pour le repeupler de « bons » microbes. Elle a utilisé son frère et son petit ami comme donateurs, a-t-elle déclaré dans le documentaire Netflix « Hack Your Health: The Secrets of Your Gut ».

Les FMT ne sont approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis que pour C diff. infections bactériennes, mais les scientifiques les étudient comme traitement potentiel pour de nombreuses affections, y compris la dépression, car des recherches croissantes suggèrent qu’il existe un lien entre la santé intestinale et les problèmes de santé mentale et physique.

Bien que certains des symptômes de Koepke se soient améliorés, elle a déclaré qu’elle avait également commencé à souffrir d’acné comme son frère, puis de dépression comme son petit ami.

Une expérience similaire a été documentée dans le documentaire de 2023 « Designer $hit ». Un homme d’une trentaine d’années atteint de la maladie de Crohn a fait des greffes de caca DIY en utilisant sa mère comme donneuse pendant des années. Ils semblaient soulager ses symptômes intestinaux, mais il présentait des symptômes de ménopause tels que transpiration, bouffées de chaleur et sautes d’humeur, semblables à ceux de sa mère ménopausée.

Thomas Borody, directeur du Centre pour les maladies digestives de Sydney, en Australie, pionnier des traitements FMT dans les années 1980, a déclaré à « Designer $hit » qu’il était possible que l’homme ait absorbé des hormones provenant de ses excréments, mais ce lien n’a pas été prouvé.

Supprimer de la nourriture de son alimentation a aggravé la situation

Les symptômes intestinaux de Koepke, qui, selon elle, étaient le résultat d’un régime riche en sucre raffiné et pauvre en fibres, ne rentraient pas parfaitement dans une case. Les médecins ne savaient pas quoi faire, alors ils ont prescrit des antibiotiques « comme des bonbons », a-t-elle déclaré.

Au cours des cinq dernières années, elle a suivi six cures d’antibiotiques par an. Mais ils n’ont pas aidé. Des études ont montré que les antibiotiques peuvent tuer les bonnes bactéries présentes dans l’intestin.

À mesure qu’elle devenait plus malade, Koepke supprimait de plus en plus d’aliments de son alimentation, car ils aggravaient ses symptômes, et elle a perdu beaucoup de poids. Désormais, elle ne peut manger qu’entre 10 et 15 aliments sans gêne.

« C’est vraiment difficile pour moi de me rappeler ce que c’était que de manger de la nourriture avant qu’elle ne soit associée à l’anxiété, à la douleur et à l’inconfort », a-t-elle déclaré.

Guilia Enders, médecin qui a écrit un livre sur l’intestin, a déclaré dans le documentaire : « Si nous supprimons les aliments de notre alimentation, nous modifierons radicalement nos microbes. Car qui peut y vivre si vous ne les nourrissez pas ?

Le microbiome intestinal est composé de milliards de microbes qui vivent dans la muqueuse du côlon. Ils se nourrissent de la nourriture que nous mangeons, mais différents aliments nourrissent différents microbes.

Plus tard, si une personne essaie de réintroduire certains aliments dans son alimentation, elle pourrait ressentir des symptômes tels que des ballonnements et des douleurs à l’estomac, a déclaré Enders. Les fibres alimentaires sont particulièrement importantes pour la santé intestinale car elles nourrissent les bons microbes, mais leur apport doit être augmenté progressivement, a-t-elle déclaré.

Comme Koepke ne peut pas tolérer beaucoup d’aliments nutritifs, elle prend des suppléments pour essayer d’obtenir les nutriments dont son corps a besoin, mais elle dit se sentir privée de son régime alimentaire limité. Elle a dit qu’elle devait repeupler son intestin avec des bactéries saines en mangeant une gamme diversifiée d’aliments végétaux, mais cela fait empirer ses symptômes.

Koepke s’est tournée vers les greffes de caca parce qu’elle estimait qu’il n’y avait pas d’autres options

Une FMT commence par mélanger les selles d’un donneur sain avec une solution saline et les insérer dans le tractus gastro-intestinal du receveur, soit par un lavement, des capsules orales, une coloscopie ou une endoscopie supérieure.

Les experts du documentaire ont mis en garde contre les tentatives de greffes de caca à domicile, car il existe un risque de transfert de mauvais microbes et une susceptibilité à toutes sortes de maladies.

« La communauté microbienne à l’intérieur de notre intestin peut avoir des influences surprenantes sur différentes parties de notre corps », a déclaré Jack Gilbert, écologiste microbien à l’UC San Diego, à Business Insider. Les selles sont examinées avant les FMT cliniques, et tout ce qui pourrait causer des problèmes majeurs, comme certains agents pathogènes, serait détecté, a-t-il déclaré. Lorsque vous faites cela à la maison, vous ne bénéficiez pas de ce genre de contrôle.

« Avec les greffes de microbiome fécal, il existe des preuves vraiment convaincantes, mais la science est encore en développement. Nous travaillons toujours pour savoir si cela présente réellement des avantages pour des populations plus larges et si les avantages sont durables », a déclaré Gilbert dans le documentaire.

Elle a eu de l’acné comme son frère et de la dépression comme son petit ami après les FMT

Au départ, Koepke fabriquait des pilules pour la transplantation fécale à partir des selles données par son frère. Elle a lentement commencé à prendre du poids même si elle n’avait pas modifié son alimentation et a pu aller aux toilettes naturellement pour la première fois en trois ans.

Cependant, elle a également développé de l’acné, comme son frère, qui avait des antécédents d’acné hormonale.

Il est possible que les bactéries présentes dans les selles puissent influencer l’inflammation dans le corps du receveur, en affectant son métabolisme et en activant sa réponse immunitaire, a déclaré Gilbert à BI. Cela entraînerait des changements dans leur activité hormonale, ce qui pourrait favoriser les bactéries responsables de l’acné sur la peau.

« Nous avons presque tous cette bactérie sur la peau, mais elle est souvent dormante », a-t-il déclaré.

Koepke a décidé de changer de donneur et, pendant quelques mois, a utilisé les excréments de son petit ami pour les greffes fécales, qui n’avait aucun problème de santé physique mais souffrait de dépression. Après avoir fait le changement, son acné a disparu, mais cette fois, elle a ressenti des symptômes de dépression.

« Au fil du temps, j’ai réalisé que ma dépression était pire que jamais dans ma vie », a-t-elle déclaré. Koepke pense que les microbes qui jouaient un rôle dans sa dépression lui ont été transplantés.

Lorsque Koepke est revenue aux greffes de caca de son frère, la dépression a disparu en une semaine, a-t-elle déclaré.

Gilbert a déclaré que, selon ses recherches, les personnes souffrant de dépression manquent de certaines bactéries dans leur intestin. « Elle avait peut-être la bactérie antidépressive dans son intestin, mais lorsqu’elle a échangé son microbiome avec le sien, ses bactéries antidépressives ont été éliminées », a-t-il déclaré.