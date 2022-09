Nous demandons souvent de l’argent à nos parents, et ils le refusent parfois. Que faites-vous dans une telle situation ? Faites-vous des compromis ou planifiez-vous quelque chose de néfaste ? Une femme de 30 ans en Espagne a été arrêtée pour avoir prétendument simulé son enlèvement à quatre reprises pour extorquer sa mère.

L’incident s’est produit sur l’île espagnole de Tenerife où la femme a envoyé à sa mère une vidéo plus tôt cette semaine qui la montrait les yeux bandés et saignait. Le clip a été partagé par la Garde civile sur Twitter, qui montrait également un homme tenant un couteau sous la gorge. La légende a révélé que la femme avait demandé 50 000 euros (environ 40 roupies INR lakh) à sa mère pour sa libération, appelant cela la demande du ravisseur. La vidéo est devenue virale et compte plus d’un million de vues sur la plateforme de microblogging.

Detenida en Tenerife tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000 euros para su liberación. La victime recibió un vídeo en el que su hija aparecía amordazada y con sangre falsa, en el que pedía llorando que pagaran la cantidad exigida por sus supuestos secuestradores. pic.twitter.com/Bg3reqHest — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 5 septembre 2022

“Maman. Ils m’ont kidnappé. Vous ne pouvez rien dire à la police. Si vous le faites, ils me tueront », a-t-elle dit, ajoutant que ses ravisseurs l’avaient battue et privée de nourriture.

Après avoir enquêté sur l’affaire, la Garde civile a découvert que ce n’était pas la première fois que la femme recevait une vidéo aussi dérangeante. La mère a révélé à la police qu’elle avait effectué trois paiements plus tôt pour un montant total de 45 000 euros (environ 36 roupies lakh INR) qui étaient également en réponse aux menaces de mort de la femme arrêtée.

Après une enquête plus approfondie, dans les 24 heures, il a été constaté que la femme était indemne et qu’elle avait lâché prise. La police a révélé que le partenaire de la femme et les membres de sa famille étaient également impliqués dans le faux enlèvement. Les 5 personnes impliquées ont été arrêtées dans un casino de la ville insulaire et inculpées d’extorsion parmi plusieurs autres. La garde royale aurait même trouvé le faux sang et le couteau utilisés dans la vidéo.

Depuis, trois membres ont été libérés selon une mise à jour de Tenerife Weekly.

