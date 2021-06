LA femme dont la relation classée X avec Anthony Weiner a assuré sa chute a révélé dans une nouvelle interview comment elle a « capitalisé » sur le scandale des sextos en faisant du porno.

Sydney Leather affirme que les gens pensaient déjà qu’elle était une « w**** » après que ses textes torrides avec le délinquant sexuel condamné Weiner ont torpillé sa course à la mairie de New York en 2013.

Sydney Leather affirme qu’elle a » capitalisé » avec du porno après le scandale sexuel Crédit : Instagram/Sydney Leathers

Elle avait une relation classée X avec Anthony Weiner Crédit : Copyright 2016 The Associated Press. Tous les droits sont réservés.

Il avait déjà été démasqué pour avoir envoyé des photos explicites à des femmes

Weiner était marié à la principale assistante d’Hillary Clinton, Huma Abedin, au moment où les sextos ont été révélés, un an seulement après qu’une précédente photo obscène a conduit à son départ du Congrès.

Il a envoyé un message à Leather, alors âgé de 22 ans, sous le pseudonyme de « Carlos Danger ».

Leathers, maintenant âgée de 31 ans, est depuis devenue une star du porno, se produisant sur Pornhub et OnlyFans, tout en allant à l’université et en obtenant son diplôme.

« J’avais l’impression que la stigmatisation sociétale était déjà là de manière si réelle », a déclaré Leathers à The Business of Business dans un nouveau Q&R.

Leathers est devenu fan sur Pornhub et OnlyFans Crédit : Instagram/Sydney Leathers

Elle a dit qu’elle était également allée à l’université depuis le scandale Crédit : Instagram/Sydney Leathers

Leathers a attaqué Weiner en disant qu’il ferait un NFT à partir d’une de ses photos Crédit : Instagram/Sydney Leathers

«Et comme c’était mon nom légal, j’avais juste l’impression que ce n’était pas vraiment un saut pour ensuite faire du porno. C’était juste comme, ‘Oh, eh bien, les gens pensent déjà que je suis une pute.’ »

Leathers a ajouté qu’elle était « bénie » d’un nom à consonance de star du porno et que c’était donc une étape naturelle.

Elle a cependant frappé Weiner, après qu’il a mentionné dans une récente interview avec le New York Times qu’il voulait « encaisser » la photo qui lui a causé des ennuis pour la première fois en 2011.

En mai de la même année, il avait utilisé son profil Twitter public pour envoyer une photo de lui-même sexuellement explicite à une femme qui le suivait.

Après avoir d’abord nié avoir envoyé le lien, Weiner a admis plus tard avoir échangé des messages et des photos à caractère sexuel avec environ six femmes et a démissionné du Congrès.

Weiner, qui est un délinquant sexuel enregistré, avait mentionné son intention de vendre l’image initiale en tant que NFT, un jeton non fongible qui peut être échangé sur la technologie blockchain.

Elle a dit qu’elle se concentre maintenant sur son travail Crédit : Instagram/Sydney Leathers

Leathers a déclaré qu’elle aurait pu devenir sans abri après le scandale Crédit : Instagram/Sydney Leathers

« Je ne connais pas les règles derrière comme les délinquants sexuels vendant [such an NFT], mais cela semble sommaire. … Et il semble que son agent de libération conditionnelle, ou la personne avec qui il s’enregistre, doit se dire: « Hé, ce n’est pas une bonne idée » », a déclaré Leathers.

Dans l’interview, Leathers s’est également comparée à Monica Lewinsky car elle a suggéré qu’elle n’avait pas le même soutien disponible lorsqu’elle a perdu son emploi en 2013 lorsque le scandale a éclaté.

« C’était bouleversant, comme si je suis quelqu’un qui vient d’une famille qui n’a rien », a déclaré Leathers.

« Pas d’ombre pour Monica Lewinsky, je pense qu’elle est géniale. Mais elle vient d’une situation différente. Elle n’allait jamais être potentiellement sans-abri à cause de ce qu’elle a vécu.

« J’aurais littéralement pu être sans abri. Je n’avais personne avec qui aimer, vivre avec et récupérer. Je n’avais personne qui pouvait m’aider à payer un loyer. Je n’avais personne, j’étais seul. »

Leathers a également déclaré qu’elle avait parcouru un long chemin depuis le scandale il y a près de dix ans.

Weiner a été impliqué dans plusieurs scandales de sexto Crédit : Document à distribuer

Le scandale avec Leathers a détruit la campagne à la mairie de Weiner Crédit : AP : Presse associée

« J’ai suivi une thérapie de traumatologie. Je suis allée à l’université, j’ai obtenu mon diplôme », a-t-elle déclaré à la publication.

« Pour tous ceux qui pensaient que j’étais une » pute de renommée « , je suis resté dans le Midwest. Comme tu vois ce que je veux dire ? Je n’ai pas déménagé à LA en quête de gloire. En fait, je suis une personne très normale et ennuyeuse », a ajouté le résident de l’Indiana.

« Maintenant, je me concentre sur mon travail. Mon travail est vraiment comme ma passion. Et puis mon autre passion est d’aider les chats errants. J’accueille des chatons, je fais stériliser et stériliser les chats errants dans ma communauté.

Weiner est un délinquant sexuel enregistré après avoir purgé une peine pour avoir envoyé des photos explicites à une fille de 15 ans en 2016.

L’ancien membre du Congrès représentait le 9e district de New York, après avoir succédé à l’actuel chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer lorsque Schumer a remporté sa course au Sénat en 1999.

Weiner était marié à Huma Abedin, l’un des principaux collaborateurs de Clinton à l’époque Crédit : Reuters

Weiner était très apprécié des électeurs, remportant sept mandats entre janvier 1999 et juin 2011, et n’obtenant jamais moins de 60 % des voix.

Il avait également de bonnes relations, car sa femme, Huma Abedin, était l’une des principales collaboratrices de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. L’ancien président Bill Clinton a même célébré leur mariage.

Le couple est actuellement séparé après qu’Abedin a demandé le divorce mais a ensuite retiré la requête.

L’ex-représentant a un certain nombre de scandales de sexto à son actif, démissionnant de ses fonctions en 2011 après que les photos osées qu’il a envoyées à une femme ont été publiées sur Twitter.

Il a également envoyé un texto à une fille de 17 ans du Delaware, qui a fait l’objet d’une enquête par les flics.

Lorsqu’il a été confronté à la communication avec la fille, Weiner a nié avoir envoyé des messages inappropriés.

Le 29 mai 2017, le représentant a plaidé coupable à une autre accusation de sexto sans rapport après avoir envoyé une image sexuellement explicite à un mineur.

Il a été condamné à 21 mois de prison, a payé une amende de 10 000 $ et a dû s’inscrire en tant que délinquant sexuel.