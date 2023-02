Une femme qui a été jetée nue hors de la chambre de son petit ami à 4 heures du matin après avoir ramé sur lui “monopolisant le lit” AMENDE

Une FEMME qui a été jetée nue hors de la chambre de son petit ami à 4 heures du matin après avoir ramé sur lui “monopolisant le lit” a été condamnée à une amende.

Naomi Pickwick, 32 ans, a été condamnée à verser à Dominic Barbour une indemnité de 100 £ pour avoir endommagé sa porte tout en plaidant pour être relâchée après la dispute explosive.

Pickwick a été arrêtée après avoir utilisé deux couteaux de cuisine pour marteler la porte de la chambre alors qu’elle se recroquevillait dehors sans vêtements dans le couloir commun de sa maison commune.

Des flics ont été appelés à la propriété après que Barbour ait déverrouillé la porte pour laisser Pickwick rentrer.

Mais le chef du restaurant s’est accidentellement blessé en essayant de lui arracher les couteaux à pain.

Elle a réussi à enfiler des vêtements avant de s’enfuir mais a été arrêtée alors qu’elle courait pieds nus chez elle.

Pickwick a affirmé plus tard qu’elle serait souvent réveillée par Barbour alors qu’il roulait sur elle avec ses bras et son corps pendant la nuit.

Tous deux avaient beaucoup bu avant d’aller se coucher, a déclaré un tribunal.

Au tribunal de première instance de Warrington, Pickwick a été reconnue coupable de dommages criminels à la porte à la suite d’un procès et elle a également été condamnée à payer 200 £ de frais.

Un juge a accusé Barbour d’être “abusif”, mais a reconnu que Pickwick avait “joué son rôle” également.

La violente explosion s’est produite le 22 octobre de l’année dernière après que le couple en conflit qui était en couple depuis 20 mois avait bu du gin tonic à la maison.

M. Barbour a déclaré à l’audience: «Nous avons regardé la télévision puis nous nous sommes couchés, mais Naomi n’était pas satisfaite de l’espace que je prenais. Il était environ 4h du matin. Elle se disputait, disant que j’avais trop de lit.

“Après cela, j’ai reçu des coups de pied, j’ai été poussé, crié et injurié et on m’a tiré les cheveux. J’ai essayé de l’escorter hors de la pièce. C’est une maison partagée et il y a huit autres locataires.

“Elle n’était pas habillée mais je l’ai mise hors de la pièce parce qu’elle était agressive et j’ai verrouillé la porte. Je n’avais aucune idée de ce qu’elle ferait mais je ne voulais pas quelqu’un d’agressif dans ma chambre.”

COUTEAUX SORTIS

Barbour raconte ensuite le moment où Naomi a frappé à sa porte en brandissant des couteaux.

Il a poursuivi : « Il y a eu alors des coups forts à ma porte, des coups très forts. J’ai ouvert la porte et Naomi se tenait là avec deux couteaux à pain à la main. Ses bras étaient levés et les couteaux étaient dans sa main et il y avait beaucoup de coups sur la porte.

« J’ai essayé de lui enlever les couteaux, puis j’ai appelé la police. Naomi n’était pas très contente de ça et a commencé à me tirer les cheveux, à me frapper et à déchirer mon T-shirt.

“Elle a ensuite pris ses vêtements et s’est enfuie de la scène. Elle a également attrapé la télévision à deux mains alors qu’elle quittait la pièce et l’a jetée au sol.”

Barbour a ajouté: «Il y avait toujours un problème pour savoir qui occupait le plus de lit. Je ne l’ai jamais frappée. La seule chose que j’ai faite a été de la jeter hors de la pièce.

« J’espérais juste qu’elle partirait et c’est pourquoi j’ai verrouillé la porte. J’ai juste pensé qu’elle devrait partir.

Dans son témoignage, Pickwick a déclaré qu’elle était souvent réveillée par M. Barbour alors qu’il roulait sur elle avec ses bras et son corps pendant la nuit.

Elle a déclaré au tribunal : “Je lui ai déjà dit : ‘Fais attention quand tu es au lit, tu m’écrases dans le lit.’ Cette nuit-là, nous regardions un film d’horreur avant de nous endormir.

”Mais il m’a réveillé parce qu’il avait roulé. J’ai dit ‘Arrête ça’ et je me suis rendormi et il m’a réveillé. J’ai dit que fais-tu?’ et il a commencé à devenir fou contre moi.

“Il me secouait. Il a dit quelque chose comme ‘Tu es en train de pisser’.

« La télé était toujours allumée. J’étais assez confus. Nous ne nous disputions pas vraiment. C’était physique, il essayait de me sortir du lit. C’est à ce moment-là que le téléviseur a été endommagé.”

‘RAGE’

Naomi a poursuivi: “Il a continué à essayer de me traîner hors de la pièce, alors j’ai attrapé la porte de l’armoire. C’était la seule chose entre moi et être jeté hors de la pièce.

“Quand il se met en colère, c’est une colère de type rage. Il m’a traîné dehors et m’a jeté hors de la pièce. Je ne vois pas trop à quoi cela servait. C’était horrible, j’avais vraiment peur parce que je ne savais pas où j’allais aller. Et pourquoi il me traînait nue.

« Il a dû m’attraper par la taille parce que mes bras étaient sur l’armoire. Il me traînait et me tirait. J’ai sonné sur l’armoire et il m’a ramassé et m’a jeté dehors.

Elle s’est dite “bouleversée, surprise et choquée” de se retrouver sur le palier mais n’avait aucun souvenir d’être allée à la cuisine chercher les couteaux.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait les couteaux, elle a répondu: «Je voulais retourner dans la pièce pour récupérer mes affaires. Je n’étais pas sûr de ce qu’il ferait ensuite. Ce n’était pas pour l’attaquer, c’était pour le dissuader. Je voulais prendre mes affaires et partir.

«Je me souviens de lui agissant assez calmement quand je suis retourné dans la pièce. J’ai pris mes vêtements et je suis parti. Je n’ai reçu qu’un peu de vêtements, juste un tee-shirt et un pantalon. Je n’ai pas eu mes chaussures. Je ne voulais pas qu’on se dispute ou quoi que ce soit d’autre mais il a appelé la police.

« C’est à 15 minutes à pied de chez moi. J’étais pieds nus. La police était déjà là quand je suis arrivé. Je n’ai jamais atteint ma porte d’entrée.

Pickwick avait déjà été condamnée pour voies de fait contre la police et voies de fait contre sa mère.

Elle a été reconnue coupable d’avoir endommagé la porte, mais a été débarrassée de l’agression et de l’endommagement du téléviseur.

‘IMPENSABLE’

Le juge de district Jack McGarva a déclaré à Pickwick : « C’est un cas très inhabituel.

“Dominic Barbour a témoigné qu’il vous a mis dehors sur le palier commun de la maison qui aurait été pleine d’hommes – il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des hommes qui y vivaient.

« Vous avez été jeté nu au milieu de la nuit. C’est une chose assez abusive pour quiconque et il n’a aucune explication réelle à cela. Il n’y avait même pas pensé, ce qui en dit long sur son état d’esprit lors de cet incident.

Il a ajouté : ”Vous êtes très à risque d’être enfermé parce que vous avez des problèmes avec les relations domestiques quand vous êtes ivre et des problèmes quand vous êtes en colère. Quelque chose doit changer.

“Mais vous êtes une femme relativement jeune et vous avez probablement d’autres relations dans votre vie. C’était un incident exceptionnel par n’importe quel effort d’imagination.

” Vous avez été expulsé de la pièce sur le palier d’une maison communale et en tant qu’être humain, je dois ressentir de l’empathie pour vous.

“Cela ne justifie pas que vous vous saouliez vraiment et que vous ramassiez les couteaux, mais je suis humain et en raison des circonstances de cet incident, étant jeté nu sur le palier, je pense qu’il y a une chance réaliste que vous soyez réhabilité.

«Il a aussi son rôle à jouer, mais je pense que vous devriez le faire. Je ne pense pas que quiconque se soit couvert de gloire à ce sujet. C’est impensable de faire ça à une jeune femme. Dans l’ensemble, c’est un incident horrible – une très bonne publicité contre l’alcool.”

