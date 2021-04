Une femme afro-américaine, dont les poignets et les chevilles ont été enchaînés à un lit d’hôpital à New York par la police alors qu’elle était en travail, a réglé un procès qu’elle avait intenté contre la ville et plusieurs agents de police pour avoir prétendument causé une détresse émotionnelle et l’avoir violée les droits civiques, selon un rapport des médias.

Elle a reçu 750000 $ pour régler le litige, le New York Post signalé. La femme anonyme, mère de deux enfants, a été arrêtée à son domicile le 17 décembre 2018, accusée de voies de fait pour un incident qui aurait eu lieu la semaine précédente. Elle a accouché le jour même de son arrestation, selon le procès. Il a également déclaré que les poignets et les chevilles de la femme avaient été enchaînés par la police pendant des heures alors qu’elle accouchait à l’hôpital. Le père du bébé n’était pas non plus présent là-bas, a-t-il ajouté.

«Mon seul soutien était l’infirmière qui m’aidait», dit-elle.

Parler anonymement à CNN, elle a dit qu’elle «se sentait comme un échec» pour son enfant à naître et qu’elle souffrait toujours de cet incident traumatisant.

Selon la poursuite, un policier aurait prétendu qu’il ne pouvait pas retirer les dispositifs de retenue en raison d’instructions non spécifiées. Il a finalement accepté de les retirer après avoir été poursuivis par des infirmières qui lui ont dit qu’elle devait commencer à pousser et que les menottes empêchaient la femme de recevoir une péridurale, une procédure qui injecte un anesthésique local dans le bas du dos pour bloquer la douleur des contractions du travail.

L’accusation d’agression de la femme a par la suite été rejetée, le New York Post rapport dit.

Son avocat a fait valoir lors de l’audience que le premier souffle de son bébé était né de la violence, ce que le département de police de New York lui avait fait. Le rapport indique que le NYPD a refusé de commenter et que le service juridique de la ville n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.

Le règlement, cependant, déclare que ce n’est pas une reconnaissance par les accusés qu’ils ont violé les droits de la femme.

