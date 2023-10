Une femme qui a échappé à l’incendie de Lahaina en courant à travers un champ en feu est décédée

Une femme qui a échappé à un incendie de forêt qui a détruit la communauté d’Hawaï en traversant un champ en feu est décédée après avoir passé plus de sept semaines dans une unité de soins aux brûlés d’un hôpital.

Laurie Allen est décédée vendredi au centre médical Straub à Honolulu, selon une page GoFundMe créée pour elle et son mari, Perry Allen.

Qu’est-ce qui a causé l’enfer de Lahaina ? Un ravin envahi par la végétation pourrait contenir les réponses En savoir plus

«Laurie s’est enfuie paisiblement. Son cœur était fatigué et elle était prête », a écrit sa belle-sœur, Penny Allen Hood, sur le site Internet.

Le mari d’Allen, ses deux frères, sa sœur et d’autres membres de sa famille étaient à ses côtés.

Allen fait partie d’au moins 98 personnes tuées par l’incendie du 8 août qui a dévasté la ville historique de Lahaina, sur la côte ouest de Maui. L’incendie a été le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle et a détruit 2 200 bâtiments, pour la plupart des habitations.

L’incendie s’est déclaré lorsque des vents violents ont semblé provoquer la chute d’une ligne électrique de Hawaiian Electric et enflammer des broussailles sèches et de l’herbe. Après avoir été déclaré circonscrit, l’incendie s’est déclaré et s’est propagé à travers la ville.

Allen était l’assistant administratif d’un physiothérapeute qui travaillait à domicile. Perry Allen, un artiste, a perdu toute une vie de travail lorsque sa maison a brûlé, selon Hood.

Perry Allen travaillait à 24 km de là lorsque l’incendie s’est déclaré. Laurie Allen s’est enfuie avec d’autres, mais un arbre tombé et enflammé leur a bloqué le chemin.

Allen est sorti de la voiture et s’est enfui sur 100 mètres (91 mètres) à travers un champ d’herbe brûlante. Un policier et un pompier l’ont rencontrée et elle a été emmenée dans un refuge d’urgence.

À l’hôpital, Allen a enduré des infections et une série d’opérations, y compris des greffes de peau, et a repris conscience et a perdu conscience. Elle avait du mal à communiquer, mais à un moment donné, elle a suscité de l’espoir en étant capable de remuer les orteils lorsqu’on lui a demandé.

Son pronostic s’est toutefois détérioré ces derniers jours et Hood a posté jeudi que « la bataille pour réparer et reconstruire le corps terrestre de Laurie » serait bientôt terminée. Allen a été retiré du système de réanimation vendredi.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing matinal aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget « : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Cette épreuve a touché de nombreuses vies. Pour moi, c’était de réaliser combien de préoccupations partageaient Laurie – des personnes de son enfance, sa famille, des collègues de travail, des amis d’église et des clients de la clinique PT où elle travaillait », a écrit Hood vendredi. « Cela nous rappelle qu’on ne sait jamais à quel point notre sourire ou même une simple salutation peut laisser une impression sur les autres. »

Certains habitants de Lahaina dont les maisons ont brûlé ont commencé à regagner la ville dévastée la semaine dernière. Les autorités les ont exhortés à ne pas trier les cendres à la recherche d’effets personnels, de peur qu’ils ne soulèvent de la poussière contenant de l’amiante, du plomb, de l’arsenic ou d’autres toxines.

Les rapatriés ont reçu de l’eau, de l’ombre, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et de santé mentale et une aide au transport. Des groupes à but non lucratif proposaient également des équipements de protection individuelle, notamment des masques et des combinaisons.

Près de 8 000 résidents déplacés vivent dans des hôtels et autres hébergements autour de Maui. Les économistes ont averti que, sans changement de zonage et autres changements, les coûts du logement à Lahaina, déjà coûteux, pourraient être prohibitifs pour beaucoup après la reconstruction.