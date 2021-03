Une femme qui a donné naissance à des jumeaux âgés de 64 ans en perd la garde après qu’un tribunal a jugé qu’elle ne pouvait pas prendre soin d’eux correctement

Une FEMME qui a donné naissance à des jumeaux âgés de 64 ans en a perdu la garde après qu’un tribunal a jugé qu’elle ne pouvait pas s’occuper d’eux correctement.

Les responsables ont déclaré que les enfants se trouvaient «dans une situation de vulnérabilité évidente» sous la garde de leur mère, identifiée uniquement par le prénom Mauricia.

Elle a donné naissance aux jumeaux, qui ont maintenant quatre ans, après avoir voyagé aux États-Unis pour un traitement de procréation assistée.

Mauricia a déclaré: « Pouvoir avoir des enfants à un âge plus avancé n’est pas un cadeau, c’est une capacité. »

Cependant, peu de temps après, les services sociaux ont assumé la tutelle des bébés, concluant qu’ils étaient à risque.

Elle a été autorisée à rester en contact avec les jumeaux à condition d’être étroitement surveillée par les services sociaux.

Mais ils ont décidé qu’elle ne suivait pas leurs conseils d’assez près et ont décidé de les supprimer définitivement.

Mauricia a contesté le déménagement, mais son appel a été rejeté par la Cour de la famille, la Cour provinciale et maintenant par la Cour suprême, qui a ordonné leur placement en famille d’accueil en raison d’un manque de protection adéquate avec leur mère actuelle.

La décision de la Cour suprême espagnole met fin à une bataille juridique de quatre ans dans la ville de Burgos, dans la communauté autonome de Castilla y Leon, dans le nord-ouest du pays.

Selon le journal national ABC, le tribunal a estimé que les jumeaux se trouvaient « dans une situation de vulnérabilité évidente » en raison de l’incapacité de leur mère à s’occuper d’eux correctement.

Mais il a insisté sur le fait que la décision de les retirer n’était pas en raison de son âge ou de sa santé mentale.

Au lieu de cela, le tribunal a déclaré que la décision était due « aux indicateurs du risque des mineurs et compte tenu des difficultés de la mère montrées depuis un certain temps ».

Les enfants n’étaient pas maintenus dans des «conditions optimales» et la femme n’avait pas non plus de réseau de soutien social ni de famille pour aider, ont ajouté les responsables.

S’adressant au média national Telecinco, Mauricia a insisté sur le fait que le tribunal avait tort, car les bébés étaient toujours mieux avec leur mère.

Elle a ajouté que l’affaire portait sur ce qui était le mieux pour les enfants, pas pour elle.

La mère a cependant épuisé ses options pour l’instant après la décision la plus récente.

Le tribunal a entendu au cours de l’audience comment la Mauricie avait une autre fille, également par procréation assistée, maintenant âgée de 11 ans, qui vit au Canada.

Elle a également été déclarée inapte à s’occuper de cet enfant dans une décision de 2014 et elle a ensuite été placée en famille d’accueil.

Selon ABC, le tribunal a déclaré qu’elle était autorisée à faire appel à nouveau tous les deux ans, même si « ils ne prédisent pas un résultat différent à court terme ».