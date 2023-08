Une femme qui a cuisiné du bœuf wellington vénéneux détaille ce qui s’est passé dans une déclaration écrite à la police | Nouvelles du monde

Une femme qui a préparé un déjeuner qui aurait fait trois morts et une qui s’est battue pour sa vie à la suite d’un empoisonnement présumé aux champignons a déclaré à la police qu’elle s’était également retrouvée à l’hôpital après avoir mangé le repas.

Erin Patterson, 48 ans, cuisinait le boeuf wellington chez elle à Leongatha, une petite ville rurale au sud-est de Melbourne, Victoria, Australie.

On soupçonne que les quatre personnes ont reçu des champignons connus sous le nom de capsules mortelles – qui sont responsables de 90% de tous les décès liés aux champignons toxiques.

Dans une déclaration écrite à la police, vue et rapportée par l’Australian Broadcasting Corporation et The Age, Mme Patterson a détaillé ce qui s’était passé avant et après le déjeuner.

Elle a dit qu’elle voulait « éclaircir le dossier » car elle était « extrêmement stressée et dépassée par la mort de mes proches » et a elle-même été hospitalisée après avoir mangé le repas.

Mme Patterson a déclaré qu’elle n’avait « absolument aucune raison de blesser ces personnes que j’aimais ».

Ses anciens beaux-parents Don et Gail Patterson, tous deux âgés de 70 ans, faisaient partie de ceux qui ont mangé le repas du 29 juillet.

Eux et la sœur de Gail Patterson, Heather Wilkinson, 66 ans, sont tombés malades et sont décédés plus tard.

Le mari de Mme Wilkinson, le révérend Ian Wilkinson, 68 ans, est toujours hospitalisé dans un état critique.

Son ancien conjoint, Simon Paterson, qui a failli mourir d’une maladie intestinale inconnue l’année dernière, a affirmé qu’il « soupçonne » qu’elle essayait de l’empoisonner.

Ian et Heather Wilkinson. Pic: L’Armée du Salut Australie – Musée





Selon sa déclaration, Mme Patterson a servi le repas et a permis aux invités de choisir leurs propres assiettes. Elle a ensuite pris la dernière assiette et a mangé elle-même une partie du bœuf Wellington.

Elle a déclaré avoir souffert de fortes douleurs à l’estomac et de diarrhée après le repas et avoir été hospitalisée, ajoutant qu’elle avait été transportée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet.

Contrairement aux premiers rapports de la police, qui indiquait que les enfants de Mme Patterson étaient présents mais n’avaient pas mangé le repas, les enfants étaient en fait allés au cinéma.

Ils ont mangé une partie des restes le lendemain – mais pas les champignons qui ont été grattés parce qu’ils ne les aiment pas.

Elle a déclaré que les champignons utilisés pour préparer le repas étaient un mélange de champignons de Paris achetés dans un supermarché et de champignons séchés achetés dans une épicerie asiatique à Melbourne il y a plusieurs mois, qui étaient dans un paquet étiqueté à la main.

Mme Patterson a également admis avoir menti aux enquêteurs au sujet d’un déshydrateur de nourriture qu’elle avait jeté dans un dépotoir local qu’ils ont saisi dans le cadre de leurs enquêtes.

Elle a dit que son ex-mari avait l’intention de se joindre au déjeuner, mais lui avait dit un jour plus tôt qu’il ne serait pas présent.

Mme Patterson a déclaré qu’elle faisait volontairement une déclaration parce qu’elle pensait que c’était une erreur d’avoir initialement fourni un entretien « sans commentaire » à la police sur la base des conseils d’un avocat qui ne la représentait plus.

La police a déclaré que l’enquête pourrait être longue en raison de la complexité de l’affaire.

Le détective Dean Thomas a déclaré la semaine dernière: « Nous supposons à ce stade qu’il s’agissait de champignons, mais c’est une enquête complexe qui, je pense, prendra du temps. »