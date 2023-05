Une femme qui a battu son rival amoureux avec un marteau la laissant couverte de sang sort du tribunal

Un voyou qui a battu sa rivale amoureuse avec un marteau lors d’une attaque sanglante a évité la prison.

Jayde Logan, réel Naeema Nassa, craignait pour sa vie lorsque Kaya Price, 25 ans, s’est lancée dans l’assaut sauvage.

Jayde s’est retrouvée avec une cicatrice sur le front après avoir été attaquée Crédit : Hotspot Media

Kaya Price a évité la prison pour GBH Crédit : HotSpot Media

Elle s’est retrouvée avec une cicatrice sur le front et a eu besoin de points de suture après le horreur à Newport, Pays de Galles.

Price a évité la prison et a été condamné à une peine de neuf mois avec sursis pendant 12 mois après avoir reconnu avoir causé des lésions corporelles graves et posséder une arme offensive.

Dans une déclaration de la victime, Jayde a expliqué qu’elle craignait toujours pour son bien-être après l’attaque.

Elle a ajouté: « Il me reste une cicatrice sur le côté droit de mon front qui me cause de l’anxiété et me rappelle constamment ce qui m’est arrivé.

« J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle se moquait de moi.

« J’aurais pu être gravement blessé ou tué. Je crains pour ma sécurité. »

Elle a raconté au Sun précédemment comment elle était sortie le soir en ville lorsqu’elle est tombée sur son ex-petit ami lors d’une fête.

Jayde a dit qu’elle le serrait dans ses bras quand elle a entendu une fille crier son nom dans la rue.

La victime a déclaré: « Je n’avais aucune idée de qui elle était et je lui ai demandé ce qu’elle faisait.

« Soudain, elle a vu rouge, m’a attrapé et m’a frappé à la tête avec quelque chose de brillant. »

Des séquences vidéo diffusées devant le tribunal ont montré l’attaque vicieuse alors que des témoins criaient « arrêtez-le, arrêtez-le ».

Jayde a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a eu besoin de 14 points de suture pour empêcher le sang de couler de sa tête.

Elle a découvert plus tard que Price aimait son ex-petit ami et a basculé quand elle l’a vu avec Jayde à la fête.

La yob, qui a déjà été condamnée pour violence, a perdu son emploi à la suite de l’attaque.

En plus d’une peine avec sursis, elle a également été condamnée à effectuer 120 heures de travail non rémunéré dans la communauté et à remplir une exigence d’activité de réadaptation de 20 jours.

L’enregistreur de peine Dyfed Llion Thomas lui a dit: « Tu as failli aller en prison aujourd’hui. »

Jayde était en soirée quand elle a été attaquée Crédit : HotSpot Media

Elle a dit qu’elle craignait pour sa vie Crédit : HotSpot Media