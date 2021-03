Une femme qui a toussé et vaporisé du poivre sur un chauffeur d’Uber à San Francisco après lui avoir demandé de porter un masque a maintenant été arrêtée. La femme, qui est devenue virale dans une vidéo récente où elle a été vue en train d’agresser son chauffeur et de tousser sur lui plus tôt cette semaine, avait auparavant accepté ses accusations et prévoyait de se rendre à un poste de police. Les images enregistrées par la caméra de tableau de bord du chauffeur d’Uber Subhakar Khadka ont montré comment l’une des femmes assises juste derrière lui lui a sauté dessus et a tenté de retirer son masque qui s’est finalement cassé et a même toussé après lui. Maintenant, selon un Rapport de la BBC, la femme a été arrêtée.

Selon un rapport de KPIX 5, les images ont été tournées dimanche après-midi et selon la police de San Francisco, l’une des femmes a même pulvérisé ce que l’on pense être du gaz poivré dans le véhicule et vers le conducteur après avoir quitté le véhicule.

⚠️: ⚠️ Le chauffeur d’Uber, Subhakar, m’a dit qu’il avait pris 3 femmes dans le Bayview hier et qu’après avoir demandé à l’une de porter un masque, il était sujet à des insultes, des railleries et une à attraper son téléphone. Il prend quelques jours de congé. SFPD enquête. pic.twitter.com/o99pOooWsw – Dion Lim (@DionLimTV) 9 mars 2021

Subhakar avait refusé le trajet aux trois clients après avoir omis de suivre les règles de prévention des coronavirus le dimanche 7 mars 2021 à San Francisco. Alors que les dames quittaient sa voiture après une dispute très animée, King a pulvérisé ce que la police croit être du gaz poivré, à l’intérieur de la voiture de Subhakar. Selon un rapport de DailyMail, le département de police de Las Vegas a déclaré que King avait été placé en garde à vue pour agression avec un produit chimique caustique, agression et coups et blessures, complot et violation du code de santé et de sécurité jeudi.

Depuis lors, Subhakar a lancé une page GoFundMe où le Népalais dit que l’argent irait à sa femme et à sa fille de huit ans, qui sont de retour au Népal. S’adressant au présentateur d’ABC7 News, Dion Lim, Subhakar a déclaré qu’il avait gardé son sang-froid pendant tout l’événement troublant, car c’est sa culture où les gens respectent, écoutent et c’est tout ce qu’il pouvait faire à ce moment-là.

L’incident l’a certainement affecté et il a pris quelques jours de congé.