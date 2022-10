Une femme qui a acheté une supercar Mercedes remporte une bataille judiciaire de 120 000 £ contre un concessionnaire après une fuite « catastrophique » qui l’a inondée

Un propriétaire de COUNTRY qui a intenté une action en justice pour une voiture de sport qui fuyait et qui s’est remplie d’eau lorsqu’il pleuvait a remporté une bataille judiciaire de 118 000 £ avec le vendeur.

Alison Kynaston-Mainwaring, 49 ans, a déclaré que la fuite “catastrophique” avait détruit l’électricité de sa voiture, la rendant presque sans valeur.

Alison Kynaston-Mainwaring a remporté sa bataille judiciaire avec le vendeur de sa supercar Mercedes Crédit : Nouvelles des champions

L’homme de 49 ans a dépensé 122 000 £ pour le cabriolet de luxe à deux portes Crédit : Nouvelles des champions

Cavalière passionnée de dressage, elle gère un centre équestre sur son domaine Crédit : Nouvelles des champions

Mme Kynaston-Mainwaring, cavalière passionnée de dressage qui dirige un centre équestre sur son domaine, a acheté la Mercedes AMG GTC Roadster en août 2018.

Elle a dépensé 122 000 £ pour le cabriolet de luxe à deux portes.

Mais la première fois qu’elle est partie garée à l’extérieur de son garage, Mme Kynaston-Mainwaring a été stupéfaite de trouver le plancher de la voiture plein d’eau de pluie.

Elle a ensuite poursuivi le vendeur, le détaillant de voitures de luxe GVE London Ltd, et a maintenant remporté un paiement de 118 334 £ de la part des meilleurs juges de la Cour d’appel.

Lord Justice Phillips a soutenu une décision antérieure selon laquelle la voiture particulière que Mme Kynaston-Mainwaring a reçue n’était pas de “qualité satisfaisante”.

Cependant, il a déclaré que la conclusion du tribunal ne signifiait pas que le problème était “inhérent” aux cabriolets GTC.

Avec son mari, Mme Kynaston-Mainwaring est propriétaire du domaine Hardwick Hall dans le Shropshire, qui abrite en son centre une maison géorgienne ancienne classée Grade II.

Le Hall, construit en 1720, a trois étages et une cave, avec des villas flanquant les côtés sud et nord.

Le domaine de campagne extravagant comprend également un parc au sud et un lac au nord.

C’était aussi le lieu de naissance du célèbre bandit du Shropshire, Wild Humphrey Kynaston.

Dans son jugement, Lord Justice Phillips a déclaré qu’après avoir acheté la voiture, Mme Kynaston-Mainwaring l’avait gardée enfermée dans un garage spécialement modifié à son domicile.

Il n’a été laissé dehors que quelques jours en novembre 2019 et, le 22 novembre, lorsqu’elle est allée le déplacer, elle a trouvé le plancher rempli d’eau.

La fuite a causé d’importants dommages aux composants électriques et au câblage et les experts ont déclaré plus tard qu’elle ne valait qu’environ 8 500 £.

Mme Kynaston-Mainwaring a poursuivi GVE London devant la Haute Cour de Manchester et, en mars de cette année, a reçu un paiement de 118 334 £.

La somme comprenait un remboursement du prix d’achat, moins 5 000 £ pour son utilisation de la voiture, plus des dommages-intérêts totalisant 1 334 £.

À la Haute Cour, le juge Richard Pearce a appris que le problème avec la voiture était un blocage dans un canal de drainage du toit, qui avait fait déborder l’eau de pluie dans le plancher.

Il a conclu qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner que le canal n’avait pas été dégagé lors de l’entretien de la voiture en mai 2018 ou lors de sa livraison à Mme Kynaston-Mainwaring en septembre 2018.

Cependant, en février 2019, il y avait eu de la “buée” dans la voiture et, en avril 2019, un mécanicien qui l’a examinée a constaté une “humidité de la moquette” sur le sol.

GVE a affirmé que le problème était dû au fait que le canal de drainage n’avait pas été dégagé lorsque la voiture avait été entretenue par un concessionnaire Mercedes-Benz avant d’être livrée à Mme Kynaston-Mainwaring.

Cependant, le juge a estimé qu’il était plus probable que le canal aurait été dégagé, car c’était une pratique courante, et que la voiture particulière de Mme Kynaston-Mainwaring ne devait pas être “de qualité satisfaisante”.

Faisant appel, les avocats de GVE London ont fait valoir que la conclusion du juge selon laquelle la chaîne avait été autorisée en mai 2019 était basée sur “un raisonnement erroné et, dans une certaine mesure, des spéculations”.

Se prononçant sur l’appel, Lord Justice Phillips a déclaré que l’affirmation de GVE était “plausible”, mais que cela n’était pas suffisant pour annuler la décision antérieure.

Il a déclaré que le résultat de l’affaire n’avait pas “d’implication plus large”, car rien ne suggérait que le modèle GTE lui-même ait un “défaut inhérent”.

Lord Justice Snowden et Lord Justice Green ont accepté sa décision et l’appel de GVE London contre l’attribution de 118 334 £ a été rejeté.