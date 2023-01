Une femme qui a accusé le ministre de harcèlement allègue des « pressions pour garder le silence »

L’entraîneure, qui a allégué qu’elle avait été harcelée sexuellement par le ministre des Sports de l’Haryana Sandeep Singh, a affirmé mardi que le ministre en chef Manohar Lal Khattar avait tenté d’influencer l’enquête.

S’adressant aux médias après avoir comparu devant l’équipe d’enquête spéciale (SIT) de la police de Chandigarh, la femme a déclaré : “Le SIT a été formé, tout a été dit en détail. Le ministre en chef de l’Haryana tente d’influencer l’enquête. L’incident s’est produit à Chandigarh… on me presse de me taire.”

Elle a affirmé qu’elle recevait des appels téléphoniques lui demandant de quitter le pays pour lequel on lui avait offert Rs 1 crore. L’entraîneur a en outre affirmé que la police de l’Haryana faisait pression sur elle.

“J’ai tout dit en détail au SIT de la police de Chandigarh. J’ai également dit les questions en suspens au SIT. J’ai entendu la déclaration du ministre en chef ce matin, dans laquelle le ministre en chef lui-même prend le parti de Sandeep Singh. La police de Chandigarh n’a pas mettre la pression sur moi. La police de l’Haryana essaie de faire pression sur moi », a-t-elle déclaré.

“Je reçois des appels téléphoniques que je peux quitter et aller dans n’importe quel pays que je veux et j’obtiendrais 1 crore de roupies pendant un mois”, a ajouté la femme.

L’avocat de l’entraîneur, Dipanshu Bansal, a affirmé que la police de Chandigarh n’avait pas arrêté l’ancien ministre et ne l’avait pas non plus interrogé.

“Le ministre en chef de l’Haryana a fait le SIT. Tout a été dit au SIT. Pourquoi la police n’arrête pas Sandeep Singh. C’est une infraction non libérable. Sandeep Singh n’a pas été appelée mais elle a été appelée quatre fois”, a déclaré M. Bansal.

Des représentants de Dhankhar Khap ainsi que le père de l’entraîneure, qui a accusé le ministre des Sports Sandeep Singh de harcèlement sexuel, ont rencontré mardi le ministre de l’Intérieur de l’Haryana, Anil Vij, à Ambala.

Le mois dernier, la femme, qui est une entraîneure d’athlètes juniors, a tenu une conférence de presse au bureau de l’opposition Indian National Lok Dal (INLD), dans laquelle elle a allégué que le ministre l’avait harcelée de février à novembre de l’année dernière, par des messages répétés sur médias sociaux et l’avait touchée de manière inappropriée et l’avait également menacée dans des messages.

Au cours de la conférence de presse, la femme a exigé que le gouvernement de Manohar Lal Khattar à Haryana limoge immédiatement Sandeep Singh et mette en place une équipe d’enquête spéciale (SIT) pour enquêter sur l’affaire.

Notamment, dimanche, la femme a déclaré à ANI qu’elle avait parlé de l’incident au public après avoir perdu patience.

“Je suis aussi une joueuse, pensez à la patience dont j’aurais besoin pour tolérer un tel comportement de cette personne de février à aujourd’hui”, a déclaré la femme, ajoutant qu’elle n’avait pas parlé de l’incident plus tôt car elle avait peur du négatif. impact sur l’industrie du sport.

“J’ai essayé autant que j’ai pu. Il a créé une telle atmosphère officiellement qu’une fille vient à lui automatiquement”, a-t-elle ajouté.

Quelques heures après que des allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre lui, le ministre des Sports de l’Haryana, Sandeep Singh, a déclaré dimanche qu’il avait confié la responsabilité du département des Sports au ministre en chef Manohar Lal Khattar jusqu’à la publication du rapport d’enquête.

