Une femme qui a accusé Diddy de l’avoir violée quand elle avait 13 ans affirme que 2 célébrités étaient également impliquées : plainte

La femme affirme dans la plainte qu’une célébrité masculine l’a violée alors qu’une célébrité féminine la regardait.

Une femme accusatrice Peignes Sean « Diddy » de la violer quand elle avait 13 ans affirme que deux célébrités ont également été impliquées dans l’incident présumé.

La plainte fait partie d’une plainte, obtenue par PEOPLE, déposée le dimanche 20 octobre par une femme qui allègue avoir été violée par Combs et une célébrité masculine anonyme alors qu’une célébrité féminine regardait une fête dans une résidence à New York après les attentats de 2000. Prix ​​de la musique vidéo.

Selon la plainte, l’accusatrice, qui reste anonyme, a été invitée à l’afterparty par un chauffeur de limousine qui prétendait travailler pour Combs et lui a dit que le magnat aimait les filles plus jeunes et « correspondait à ce que Diddy recherchait ».

L’accusatrice affirme que lorsqu’elle est arrivée à la fête, on lui a demandé de signer un accord de non-divulgation et qu’on lui a ensuite donné un verre qui, selon elle, était drogué, selon la plainte.

Elle a ensuite été approchée par Combs, qui avait un « regard fou dans les yeux », qui aurait dit : « Vous êtes prêt à faire la fête ! », selon la plainte.

La jeune fille de 13 ans dit que Combs l’a ensuite jetée vers la célébrité masculine, identifiée dans la plainte uniquement comme étant Célébrité Aqui l’aurait maintenue au sol et violée, tandis que la célébrité féminine (Célébrité B). Lorsque la célébrité masculine a terminé, l’accusatrice affirme qu’elle a ensuite été violée par Combs sous les yeux des deux célébrités.

L’accusateur est représenté par un avocat de renom Tony Buzbeequi a également représenté les femmes qui ont accusé le quart-arrière des Cleveland Browns Deshaun Watson d’inconduite sexuelle.

Buzbee avait précédemment dirigé une conférence de presse au cours de laquelle il avait annoncé qu’il représentait plus de 100 personnes accusant Combs de mauvaise conduite.

Les avocats de Combs ont nié les allégations dans une déclaration à PEOPLE.

« La conférence de presse et le numéro 1-800 qui ont précédé [Sunday’s] « Le barrage de dépôts était une tentative claire d’obtenir de la publicité », indique le communiqué. « M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire. Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme.

Les problèmes juridiques de Combs ont explosé aux yeux du public lorsque il a été poursuivi par son ex-petite amie, Casandra « Cassie » Venturaqui l’a accusé de violences physiques et d’abus sexuels. Ils sont parvenus à un accord de règlement un jour seulement après son dépôt le 16 novembre 2023.

Depuis lors, Combs a été poursuivi en justice par près de deux douzaines d’autres accusateurs et il a été inculpé de crimes sexuels au niveau fédéral quelques mois après la perquisition de ses domiciles à Los Angeles et à Miami.

Combs a été arrêté à New York en septembre et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Les procureurs ont accusé Combs d’avoir organisé « des monstres » qui sont décrits comme des spectacles sexuels hautement orchestrés impliquant des travailleurs du sexe et des femmes qui ont été forcés ou contraints d’y participer.

Le fondateur de Bad Boy Records s’est vu refuser la libération sous caution par deux juges différents et est actuellement derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

Combs a comparu pour la dernière fois devant le tribunal pour son affaire pénale le 10 octobre et son procès était prévu pour mai 2025.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, veuillez contacter la ligne d’assistance nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou rendez-vous sur rainn.org.

• Danielle Bacher a contribué au reportage

