Une FEMME qui a qualifié un homme de « n***** » et de « b**** » dans une vilaine rangée de race enregistrée et partagée en ligne fait l’objet d’une enquête par la police.

La femme a déclaré qu’elle se sentait « désolée pour le c ** t qui a fait » cet homme au centre d’une diatribe offensive, qui a été publiée sur TikTok et Twitter.

La femme a qualifié l’homme de « n***** » et de « b**** » lors d’une vilaine dispute enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux Crédit : Twitter

La police du Hertfordshire a ouvert une enquête sur les crimes haineux Crédit : Twitter

Dans le clip, qui a maintenant été supprimé, la femme aux cheveux blonds est vue en train de se disputer avec un homme derrière la caméra alors qu’elle monte dans une voiture avec un groupe d’amis à Hitchin, dans le nord du Hertfordshire.

On ne sait pas ce qui a causé la dispute ou de quoi il s’agissait.

L’association de logement pour laquelle la femme est censée travailler a depuis suspendu un employé.

Dans l’enregistrement, l’homme non identifié riposte en l’appelant grosse et en lui disant « tu pues comme une merde », l’incitant à crier : « Et tu es une *****, au revoir salope . »

Une femme que l’on croit être une amie de la femme demande à l’homme pourquoi il était « si vil ».

Il se tourne vers la femme déchaînée et dit qu’il est désolé pour les passagers qui sont montés à l’arrière d’une voiture avec elle.

Ensuite, un ami apparent sort du véhicule et tente de saisir le téléphone de l’homme, mais un videur la retient.

L’ami continue de griffer l’homme et on l’entend crier « Comment oses-tu l’appeler grosse » avant de cracher sur lui.

Les images ont eu des milliers de retweets sur Twitter mais ont été retirées de TikTok.

Les utilisateurs des médias sociaux affirment avoir trouvé la femme et alerté son employeur, qui a depuis suspendu un membre du personnel.

La femme nommée par les utilisateurs a depuis supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux.

Les détectives amateurs de l’entreprise prétendent être son employeur, une association de logement à Bedford appelée BPHA, dit qu’elle enquête et a une « tolérance zéro » pour toute forme de racisme.

Une porte-parole de BPHA a déclaré : « BPHA déplore et a une tolérance zéro envers toute forme de racisme et de préjugés et attend de tous nos collègues qu’ils vivent nos valeurs.

« Nous confirmons que nous avons suspendu un employé dans l’attente d’une enquête complète sur un incident récent. »

La police du Hertfordshire appelle toute personne disposant d’informations à la contacter.

Des détectives amateurs affirment avoir alerté l’employeur de la femme de ses actions Crédit : Twitter

Un porte-parole de la force a déclaré: « La police est au courant d’images circulant sur les réseaux sociaux d’un incident de crime de haine raciale qui aurait eu lieu à Hitchin.

« Hertfordshire Constabulary ne tolère pas ce comportement et aimerait rassurer les gens que les images sont en cours de révision.

« A ce stade, l’incident n’a pas été officiellement signalé à la police, et nous exhortons la victime à prendre contact avec nous. »