Une femme purge une peine pour meurtre | Actualités, Sports, Emplois

BEDFORD — Une femme de Muncy dont la peine a été annulée après avoir été reconnue coupable du meurtre d’un homme du comté de Bedford en août 2017 a été condamnée à nouveau lundi après-midi.

Heather Schade, aujourd’hui âgée de 46 ans, a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de voies de fait graves en échange de trois à six ans d’incarcération suivis de cinq ans de probation.

Le juge président Travis Livengood a accepté le plaidoyer et a accepté de la condamner immédiatement après l’audience de plaidoyer.

Schade étant détenue depuis le 5 août 2017, soit il y a un peu plus de six ans, elle a pu se libérer après les débats de la journée.

Livengood a déclaré que son intention en prononçant cette sentence était de ne pas « la renvoyer » dans un établissement correctionnel.

La seule accusation de complot en vue d’un homicide criminel a été rejetée.

Le procureur de district, Dwight Diehl, a déclaré à Livengood que la famille de la victime, Gary Shriver, était au courant de l’accord de plaidoyer, comprenait la situation et n’avait aucun commentaire.

« Je veux juste m’assurer qu’il n’y a pas de contretemps », a déclaré Livengood.

Schade a également été condamné à payer une amende de 1 500 $. Lorsqu’on lui a donné l’occasion de parler, Schade a décidé de garder le silence.

Avant le prononcé de la peine, Livengood a déclaré à Schade qu’elle ne devrait pas s’attendre à «revenir ici».

« Compte tenu des nombreuses discussions que vous avez eues avec votre avocat actuel et de la façon dont votre dossier actuel a été formé, vous ne devriez pas vous attendre à revenir ici », a déclaré Livengood. « Ne déposez pas une autre demande (de réparation accessoire après condamnation) et attendez-vous à revenir ici. »

Schade a été inculpé avec deux autres accusés, James Wallace et Devonta Gaines, du meurtre de Gary Shriver lors d’un trafic de drogue présumé. Shriver a été poignardé 28 fois et jeté par-dessus un talus, où il a été retrouvé mort le long de Lake Gordon Road, près de Piney Ridge Road, selon des documents judiciaires.

Livengood a ensuite déclaré qu’il y avait plusieurs théories sur ce qui s’était passé tout au long de l’affaire sous la direction du procureur précédent, mais il avait été conclu que Schade était le moins coupable du meurtre de Shriver.

Diehl a accepté, affirmant que Gaines était désormais considéré comme le plus coupable.

« Je ne vois rien qui indiquerait que (Schade) était le principal responsable », a déclaré Diehl.

La peine de Schade a été annulée en juin lorsque Livengood a accédé à sa demande de réparation accessoire après condamnation.

Schade avait initialement plaidé coupable de complot de meurtre au troisième degré et a été condamné à une peine de huit à 22 ans de prison d’État après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur de district le 18 juillet 2018. Après la condamnation de Schade et Wallace, Gaines s’est soumis à un polygraphe un an après le coup de couteau. Gaines a finalement été condamné à 5,5 à 22 ans de prison d’État après avoir plaidé coupable de voies de fait graves et de mise en danger imprudente.

Gaines est désormais en liberté conditionnelle tandis que Wallace n’a pas contesté sa peine de 10 à 20 ans, selon l’avocat de Schade, Justin Paul Miller.

La requête en réparation de Schade, déposée le 10 mai 2019, reposait sur la théorie de savoir qui était le plus coupable du meurtre. En raison des restrictions liées au COVID-19, l’affaire s’est poursuivie à plusieurs reprises, a écrit Livengood dans un avis publié en juin.

Dans la requête, Miller a fait valoir que l’avocate de Schade, la défenseure publique du comté de Bedford, Karen Hendershot, était inefficace.

Dans son avis de neuf pages, Livengood a cité l’avocat inefficace de Hendershot et la mauvaise conduite du procureur de l’époque, Lesley Childers-Potts, comme raisons pour faire droit à la requête.

« Nous sommes véritablement reconnaissants du temps et de l’attention que le tribunal a accordé à cette affaire », a déclaré Miller.

La rédactrice du Mirror Staff, Rachel Foor, est au 814-946-7458.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception