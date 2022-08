Une femme publie une annonce pleine page dans un journal pour parler à toute la ville de son petit ami « sale tricheur »

La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Mais il fait plus froid lorsqu’il est servi à travers des publicités pleine page dans les journaux. Une femme, dont le partenaire l’a trompée, a ensuite révélé l’acte de son partenaire à tout l’État du Queensland, en Australie. Humiliant son ex qu’elle a qualifié de “sale tricheur”, la femme, identifiée comme Jenny, a sorti une annonce d’une page entière dans l’édition du 12 août du journal Mackay and Whitsunday Life. De plus, elle a payé l’annonce avec la carte de crédit de son ex.

La publicité, couvrant l’intégralité de la page 4, disait : « Cher Steve, j’espère qu’elle vous plaira. Maintenant, toute la ville saura à quel point tu es un sale tricheur. De Jenny. PS J’ai acheté cette annonce en utilisant votre carte de crédit.”

Dès que les exemplaires de l’hebdomadaire ont été diffusés, la maison d’édition a commencé à être bombardée de messages et d’appels de personnes demandant des détails sur la publicité, les prémisses et, bien sûr, Jenny.

Le flux torrentiel de requêtes a forcé le journal à partager une annonce sur Facebook. Dans le message, le journal a déclaré qu’en raison des “dizaines de messages” qu’ils avaient reçus à propos de l’annonce, ils “aimeraient en parler ici”.

Le message contenait la photo de l’annonce, ainsi que la légende qui disait: “Nous ne savons pas qui est Steve, mais apparemment, il a été très, très mauvais.” La légende mentionnait en outre que le journal ne révélerait rien sur Jenny et qu’ils n’avaient pas encore débité la carte de crédit.

Peu importe si Jenny n’a pas encore réussi à faire une brèche dans le compte de son ex, elle a touché un accord avec beaucoup qui l’ont comblée de louanges et de compliments. Un utilisateur, réagissant au message, a déclaré: “S’il vous plaît, travaillez votre magie et trouvez Jenny! Achète-lui une bière pour moi. Un autre a écrit: “Jenny, tu es incroyable!”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici