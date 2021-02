Une femme prétend dingue qu’elle a été enceinte par une rafale de vent entrant en elle alors que les flics lancent une sonde

UNE FEMME a fait une déclaration dingue qu’elle est tombée enceinte par une rafale de vent et a accouché une heure plus tard.

La police indonésienne enquête actuellement sur cette affirmation farfelue.

Siti Zainah, 25 ans, a donné naissance à une petite fille la semaine dernière à Cianjur, dans l’ouest de Java.

Elle a déclaré aux médias locaux qu’elle était dans son salon lorsqu’elle est tombée enceinte du vent et qu’elle avait accouché en moins d’une heure.

Siti a dit: « Après la prière de l’après-midi, j’étais allongé face contre terre et puis soudain j’ai senti une rafale de vent pénétrer dans mon vagin. »

Selon Siti, elle a alors commencé à ressentir des douleurs à l’estomac 15 minutes plus tard.

Alors qu’ils empiraient, elle s’est rendue dans une clinique de santé communautaire et a accouché.

La nouvelle de la grossesse bizarre s’est rapidement répandue dans la ville et les autorités locales ont même décidé de lui rendre visite.

Le directeur de la clinique communautaire de Cidaun, Eman Sulaeman, a déclaré: «Je suis allé sur place avec le chef du sous-quartier et le chef du district.

« La mère et le bébé sont en bonne santé et le processus de naissance était normal. Le sexe du bébé est une femme et elle pèse 2,9 kilogrammes. »

Selon Eman, ils croient que Siti a vécu une grossesse cryptique – un terme utilisé pour décrire une grossesse qui n’est pas reconnue par la mère jusqu’à ce qu’elle ait commencé le travail ou qu’elle ait accouché.

Siti a un enfant précédent avec son mari, dont elle s’est séparée il y a quatre mois.

Un porte-parole de la police a confirmé qu’ils s’étaient rendus chez la mère de deux enfants pour découvrir ce qui s’était réellement passé alors que les rumeurs continuaient de se répandre.

L’agent Sumardi a déclaré: «Le fait est que nous voulons clarifier les nouvelles déroutantes concernant la femme enceinte qui a accouché d’une manière perçue comme non naturelle.

« Nous ne voulons pas que cette affaire suscite de folles rumeurs parmi le public. »

En juillet de l’année dernière, une femme de 28 ans de la ville indonésienne de Tasikmalaya a affirmé être tombée enceinte une heure avant l’accouchement.

En 2017, une adolescente Utje Ramadani de la province de Sulawesi du Sud a accouché alors qu’elle disait qu’elle était vierge, selon les médias locaux.

La chef indonésienne de la protection de l’enfance, Sitti Hikmawatty, a également provoqué un scandale en février de l’année dernière lorsqu’elle a averti les femmes qu’elles pourraient tomber enceintes en nageant dans la même piscine que les hommes avec « un sperme fort ».