Une femme prend une douche une fois tous les 10 jours, d’étranges règles pour économiser l’eau

Nous savons tous que prendre une douche est une activité incontournable pour garder notre corps propre et rester hygiénique. Depuis l’enfance, on nous dit de prendre un bain tous les jours. Et généralement, les gens le font, sauf quelques fois pendant la saison hivernale. Dans une telle situation, si quelqu’un vous dit qu’il prend un bain une fois tous les 10 jours, quelle sera votre réaction ? Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une femme qui prend une douche 3 fois par mois.

Même si quelqu’un prend un bain d’un ou deux jours, il ne se sent pas bien mais la femme prétend qu’elle prend un bain une fois tous les 10 jours et cela n’affecte pas sa fraîcheur. Elle a qualifié cette routine de douche de parfaite pour elle-même. Elle a également affirmé que sa routine ne changeait jamais.

La femme est Aydan Jane, une célèbre Tiktoker de 23 ans. Elle a récemment partagé avec ses abonnés qu’elle faisait partie de ces filles qui n’aimaient pas prendre un bain. Elle ne prend un bain qu’une fois tous les 10 jours, c’est-à-dire seulement 3 fois par mois. Elle a également dit que cette routine ne changeait pas même pendant les jours de ses règles. Cette vidéo d’elle a recueilli 3 millions de vues et elle a même dit dans la vidéo qu’elle avait l’air si fraîche même après ne pas avoir pris de douche pendant 7 jours.



Ayden dit qu’elle se sent bien et rafraîchie même sans se doucher. Elle a également partagé que dans son enfance, elle se baignait quotidiennement. Maintenant, même quand elle a renoncé à prendre des douches, il n’y a aucun changement, elle ne pue pas et n’affecte pas ses cheveux.

Ayden affirme que la raison de cette décision est de sauver l’environnement et l’eau, ce qui est très précieux. Elle dit également que si l’on ne fait pas de travail acharné, dans lequel on transpire ou on fait face à la saleté, il n’est pas nécessaire de prendre un bain tous les jours. Les gens l’ont également trollée à propos de cette routine et lui ont demandé de prendre un bain non pas pour elle-même mais pour le bien des autres.

