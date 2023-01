Une femme préfère le film Naseeruddin Shah à la série Jenna Ortega, Twitter indien dit “bien sûr”

“Je ne suis qu’un stupide homme ordinaire!” Les fans de Naseeruddin Shah n’ont pas besoin de contexte ici car ils savent déjà ce que cela signifie, n’est-ce pas? Sa performance exagérée dans Neeraj Pandey “Un mercredi” nous a fait craquer pour son incroyable jeu d’acteur qui est applaudi encore aujourd’hui. Sorti en thriller bollywoodien en 2008, “Un mercredi” a marqué avec son histoire imprévisible et dramatique qui a gardé les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges jusqu’à la toute fin du film.

Il était basé sur l’idéologie d’un “homme ordinaire stupide” qui décide de prendre en charge tous les torts causés à des gens comme lui et ne reste pas calme jusqu’à ce que toutes les leçons soient apprises. Quel film fantastique ! Il a laissé un souvenir si indélébile empreinte dans le cœur et l’esprit des Indiens que même maintenant les cinéphiles ne peuvent s’empêcher de le regarder pour la centième fois !

Récemment, lorsque la série comique-horrifique américaine de 2022 au nom presque similaire ‘Mercredi’ a pris la vedette, Desis a affirmé qu’ils représentent toujours B-town ‘Un mercredi’. Sans comparaison, la remarque désinvolte d’un utilisateur de Twitter sur le souvenir du chef-d’œuvre hindi qui porte le même titre a déclenché une conversation sur la plate-forme. “Heureuse pour Jenna Ortega mais c’était mon mercredi”, a écrit une femme qui, Molly ou @guacamolz, qui a également partagé la photo de la scène cinématographique populaire.

Cela s’est très bien passé avec le Twitter indien qui a commencé à faire l’éloge du thriller en hindi lorsque l’un d’eux a déclaré: “Ce film est l’un de ces joyaux du cinéma indien”. “C’est toujours mon mercredi préféré”, a admis un autre internaute. Appelant cela un “MASTERMIND”, “OG” et “Brilliant”, Desis a également révélé comment certains d’entre eux ont confondu la dernière série télévisée anglaise avec “A Wednesday”. “Un de mes amis m’a demandé si vous aviez regardé mercredi et j’ai répondu, Anupam Kher wali na ??” s’est exclamé un utilisateur de façon comique tandis que le quatrième a fait remarquer: “Je dis à mes parents de regarder mercredi et ils sont comme” vo picture toh kabka dekh liya (Regardé il y a longtemps) “. Que pensez-vous de cela ‘Mercredi’ Guerre?

Un de mes amis m’a demandé si vous aviez regardé mercredi et j’ai littéralement répondu, Anupam Kher wali na ?????— Akshayyyyyy (@PeddiwarAkshay) 16 janvier 2023

C’est toujours mon mercredi préféré.— Harsh Singh (@harsh27402571) 17 janvier 2023

Je dis à mes parents de regarder mercredi et ils sont comme “vo photo toh kabka dekh liya” – TAN⁷ ✘ VIBE (@moonlineslover) 16 janvier 2023

Pendant ce temps, Jenna Ortega, 20 ans, a remporté un succès du jour au lendemain avec sa série récemment lancée ‘Mercredi’ qui est basé sur l’emblématique de Charles Addams “Famille Addams”. La série télévisée est sortie pour la première fois sur Netflix le 23 novembre 2022.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici