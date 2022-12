Une femme poursuivie en justice par le Surrey Animal Hospital pour diffamation répond

Une femme de Surrey poursuivie par le Surrey Animal Hospital pour diffamation a déposé une réponse devant le tribunal en réclamant des défenses de commentaire loyal et de privilège qualifié.

L’hôpital vétérinaire a déposé une action civile en août contre Victoria Veira, demandant des dommages-intérêts généraux, spéciaux, aggravés et punitifs contre elle, une injonction interlocutoire et permanente pour l’empêcher de publier davantage ce qu’il prétend être des déclarations diffamatoires faites sur les réseaux sociaux, et une ordonnance du tribunal l’obligeant à supprimer définitivement les déclarations.

L’affaire découle du fait que Veira s’est rendue à la clinique de Newton en mars pour faire stériliser son chien et des visites ultérieures. Selon l’avis de poursuite civile, elle a ensuite posté une série de vidéos sur TikTok qui ont conduit à ce procès. La plainte, déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster, indique qu’une des vidéos a été visionnée plus de 800 000 fois. Les déclarations prétendument diffamatoires, qui, selon le Surrey Animal Hospital, sont également «fausses» et «malveillantes», ont été, selon le plaignant, diffusées sur Internet du 2 avril 2022 au 26 juin 2022.

Il affirme que Veira savait que TikTok avait une “immense portée” et a publié les déclarations prétendument diffamatoires “avec une cohérence répétée dans le but principal de blesser non seulement le plaignant, mais également les membres de son personnel, son propriétaire et les personnes associées.

“En conséquence”, allègue la demande civile, “le prévenu est coupable d’un comportement répréhensible, autoritaire, malveillant, malveillant et oppressif” pour lequel le tribunal, ajoute-t-il, serait justifié d’imposer une peine “substantielle”.

Veira a déposé une réponse à l’action civile en octobre, affirmant que les vidéos qu’elle a publiées sur TikTok ne sont pas diffamatoires parce que les déclarations qu’elle a faites à propos de l’hôpital vétérinaire “sont substantiellement vraies ou sont l’opinion raisonnable de Mme Veira”. Sa réponse indique également qu’elle “nie avoir publié de manière malveillante des vidéos sur TikTok en sachant que, ou avec une indifférence imprudente quant à savoir si les vidéos contenaient de fausses informations” et qu’elle “nie avoir cherché à endommager” Surrey Animal Hospital “de quelque manière que ce soit”.

“La publication de vidéos sur TikTok fait partie intégrante de la vie quotidienne de Mme Veira, et Mme Veira n’a aucun contrôle sur le fait qu’une vidéo qu’elle publie sur TikTok est visionnée plus de fois que toute autre vidéo qu’elle publie sur TikTok”, indique sa réponse.

La réponse de Veira affirme qu’elle devrait avoir droit à des dépens spéciaux, alléguant que la plaignante a “avec un motif illégitime, planifié intentionnellement et stratégiquement de nuire à la réputation de Mme Veira aux yeux du public en faisant de fausses allégations contre elle et sans donner à Mme. Veira toute occasion de fournir sa version des faits au public.

L’hôpital a ensuite déposé une réponse devant le tribunal en novembre, déclarant qu ‘«avant l’incident avec le défendeur, le plaignant avait une note Google de 2,9. À la suite de l’incident avec le défendeur, la note du demandeur a maintenant été réduite à 2,1. »

Aucune des affirmations de part et d’autre de cette affaire n’a encore été prouvée ou réfutée par un tribunal. L’affaire n’a pas encore été jugée.

Poursuite devant la Cour suprême de la Colombie-BritanniqueSurreyVétérinaires