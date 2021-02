Kyndal McVey, une femme de l’Oklahoma, poursuit le vétéran de l’armée de l’air Alexander Feaster pour «insouciance imprudente» et «négligence». Les deux étaient dans l’actualité l’année dernière quand Alexander a tiré des coups de feu sur Kyndal le 28 juin 2020 après que le premier l’ait trouvée en train de retirer des drapeaux nazis de son domicile. La femme qui avait 26 ans au moment de cet incident poursuit aujourd’hui Alexander, 45 ans, pour 75000 USD, invoquant des frais médicaux, la douleur et les souffrances qu’il a causées et tout dommage physique ou mental pouvant entraîner la mort et son temps perdu.

Tel que rapporté par Newsweek, Alexander a une audience le 5 mars. Il a été libéré sous caution contre une somme de 75 000 $. Dans ce cas, le vétéran a été accusé d’avoir tiré avec l’intention de tuer et d’agresser avec une arme mortelle.

Apparemment, Kyndal était à la fête d’un ami lorsqu’elle a osé enlever un drapeau nazi qui se trouvait à l’extérieur de la maison d’Alexandre. Kyndal est allé là-bas pour attraper l’un des deux drapeaux et a commencé à courir. C’est à ce moment que le défi s’est avéré dangereux car Alexander lui a tiré des coups de feu avec son fusil semi-automatique. Selon un rapport dans BBC à partir de juillet 2020, Kyndal a été retrouvée par la police dans un fossé et elle avait quatre blessures par balle. Un autre rapport indique qu’elle a été blessée par balle aux jambes et au bas de l’abdomen. Kyndal a heureusement réussi à survivre mais a dû subir plusieurs interventions chirurgicales après l’attaque.

Selon Newsweek, le département de police de Waukomis avait enquêté sur le fait qu’Alexandre prévoyait qu’un incident se produise. Sa chaise faisait face à la porte d’entrée et il regardait de l’endroit comme le cendrier avait plusieurs mégots de cigarettes.

Selon le rapport, la page d’Alexandre sur Gab, le site Web de réseautage social d’extrême droite contient des images de plusieurs drapeaux nazis. Le vétéran de 45 ans avait déclaré qu’il n’était pas d’accord avec tous les principes du national-socialisme (l’idéologie du parti nazi), mais a déclaré que la condition des États-Unis était actuellement la même que celle de l’Allemagne au début des années 1930.

Bien que Kyndal poursuive Alexander, il semble tenir Kyndal responsable de l’incident. Il a été soutenu dans un dossier judiciaire par son avocat qu’Alexandre avait peur du danger, seul, isolé et a agi en légitime défense. L’avocat a soutenu que l’ancien combattant avait l’impression que les invités à la fête où Kyndal était également présent étaient armés.

Après avoir défendu ses actions, le dossier de l’avocat d’Alexandre a plutôt accusé Kyndal de violer la loi antiterroriste de l’Oklahoma, de crimes haineux, de violation d’intoxication publique, de vol et d’intrusion. Cependant, Kyndal n’a été inculpé d’aucun de ces crimes.