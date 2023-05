Un patron a écrit « xx » dans un e-mail officiel, et l’un de ses employés l’a poursuivi pour harcèlement sexuel sur la base de ce courrier « offensant », rapporte la BBC.

Selon le point de presse, Karina Gasparova, qui était informaticienne et chef de projet au bureau londonien d’essDOCS, une entreprise qui fournit des « solutions commerciales sans papier », a poursuivi son patron Alexander Goulandris pour ces e-mails et a assigné l’entreprise devant le tribunal du travail, alléguant harcèlement sexuel, discrimination et licenciement abusif.

Voici le texte du courriel que M. Goulandris a écrit à Karina, qui a été présenté au tribunal du travail comme preuve dans l’affaire :

« Pouvez-vous, s’il vous plaît, compléter ce qui suit :

La solution actuellement utilisée par xx entreprises Agris et yy Barge lines dans les cargaisons de maïs dans les flux sud-nord dans le ???? cours d’eau.

Aussi, pouvez-vous me rappeler quel sera le solde du déploiement et les env. Horaire.

Merci »

Lors de la description de cet e-mail, Mme Gasparova a affirmé que les lettres « xx » signifiaient des baisers, « yy » un contact sexuel et « ???? » était une question voilée demandant « quand elle serait prête » à faire des actes sexuels.

Mme Gasparova a déclaré devant les juges du tribunal qu’elle croyait que son patron lui avait crié dessus parce qu’il voulait une relation sexuelle et qu’elle avait « rejeté ses avances ».

Cependant, le tribunal du travail du tribunal central de Londres a déterminé que la perception des événements par Karina Gasparova était « faussée » après avoir entendu l’intégralité de l’affaire et examiné les preuves qu’elle avait fournies.

L’indépendant a cité la juge du travail Emma Burns disant : « Nos principales raisons pour rejeter son récit des événements étaient que nous considérions que sa perception des événements quotidiens était faussée.

« Elle a démontré une tendance à faire des allégations extraordinaires sans preuves, et elle s’est contredite d’une manière qui ne pouvait être attribuée à une mémoire faillible.

« Mme Gasparova a interprété une conduite professionnelle totalement innocente, en partie accidentelle, de M. Goulandris comme ayant une intention sinistre. »

De plus, Mme Gasparova a été condamnée à payer à essDOCS une somme substantielle de 5 000 livres (Rs. 513012).