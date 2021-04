Une femme a poursuivi le géant des médias sociaux Reddit pour son prétendu refus répété de supprimer des images pornographiques d’elle-même de 36 subreddits. La plate-forme sait que c’est un centre d’activités illégales de pornographie juvénile, selon le procès.

Les photos et la vidéo en question, prises lorsque la femme anonyme, surnommée « Jane Doe », avait 16 ans, ont été publiées par un ex-petit ami vengeur en 2019. Doe a immédiatement alerté Reddit que les vidéos sexuelles et les photos présentant son image avaient été publiées sans sa connaissance ou son consentement, mais le réseau social aurait traîné les pieds en les supprimant. Elle a dit que parfois ils attendaient « plusieurs jours»Pour parcourir le contenu douteux.

Pire encore, le bourreau de la femme aurait été autorisé non seulement à rester sur Reddit, mais à continuer à publier à partir d’un nouveau compte lorsque son propre compte a été interdit. Cela a forcé Doe à surveiller à elle seule les 36 subreddits sur lesquels son ex-petit ami publiait du charbon avec son image.





« Parce que Reddit a refusé d’aider, c’est à Jane Doe de surveiller pas moins de 36 subreddits – qu’elle connaît – que Reddit a permis à son ex-petit ami d’utiliser à plusieurs reprises pour publier à plusieurs reprises de la pornographie juvénile.», Lit-on dans le procès de Doe.

Il a ajouté que l’entreprise « le refus d’agir a signifié que, au cours des dernières années, Jane Doe a été forcée de se connecter à Reddit et de passer des heures à parcourir certains de ses subreddits les plus sombres et les plus dérangeants afin de pouvoir localiser les messages de sa mineure, puis se battre. avec Reddit pour les faire supprimer. »

Non seulement Doe charge Reddit pour sa mauvaise gestion du contenu présentant son image, mais elle demande à d’autres victimes de scénarios de « vengeance pornographique » comme celui auquel elle est actuellement confrontée de se joindre au procès. Toute personne qui a de même fait prendre des photos d’elle-même mineure et publiée publiquement sans son consentement ou sa connaissance peut se présenter, lit-on dans la poursuite.

Reddit est également accusé d’avoir distribué de la pornographie juvénile, de ne pas avoir signalé de matériel d’abus sexuels sur des enfants et de violer la loi sur la protection des victimes de la traite.

Contrairement à d’autres sites de médias sociaux qui intégraient un système de contenu interdisant la pornographie enfantine ou convenaient d’une politique basée sur la modération, Reddit n’a même pas interdit la pornographie enfantine jusqu’en 2011 – et, ensuite, seulement « à contrecœur», Selon Doe – et les subreddits contenant de la pornographie juvénile ne sont souvent supprimés que lorsqu’ils suscitent un intérêt médiatique suffisant pour qu’il soit plus avantageux de supprimer le porno que de continuer à l’héberger.

Reddit dispose d’une « équipe anti-mal » interne responsable de la programmation d’algorithmes qui signalent le contenu abusif dans l’espoir de le faire supprimer avant qu’il ne soit vu par l’un des 52 millions d’utilisateurs quotidiens du site. Son équipe de confiance et de sécurité traite les violations moins urgentes, mais applique également sa politique de contenu et – prétendument – supprime le contenu avec « implications juridiques ou de sécurité urgentes», Recevant souvent du contenu de zone grise de l’équipe Anti-Evil.

Le procès affirme que les États-Unis ont reçu 18,4 millions de rapports d’abus sexuels sur des enfants en 2018, la part du lion se trouvant sur Internet. Environ 37% des contenus en ligne sur les abus sexuels sur enfants sont hébergés en Amérique du Nord et 22%, inquiétant, des consommateurs de pornographie juvénile ont eux-mêmes moins de 10 ans. Les enfants âgés de 10 à 14 ans constituent plus d’un tiers des consommateurs de pornographie juvénile. Sur Reddit, le problème est exacerbé par la facilité à contourner le mécanisme de vérification de l’âge de la plate-forme.

Inévitablement, la couverture médiatique du scandale mentionne la loi EARN IT Act, introduite l’année dernière par les sénateurs Lindsey Graham (R-SC) et Richard Blumenthal (D-CT), qui, selon les critiques, interdit essentiellement le cryptage et est l’un des derniers moyens de – théoriquement , au moins – empêcher les pattes du gouvernement de fouiller dans ses données.

Le seul problème, comme le soulignent les défenseurs des droits des enfants, est qu’au moment où les auteurs sont pris au piège par la police, les abus ont souvent déjà eu lieu. Les opposants à la loi soulignent qu’elle nuit aux créateurs de contenu indépendants sans rien faire pour résoudre le problème des abus sexuels sur les enfants.

Pendant ce temps, Reddit serait devenu beaucoup plus apprivoisé ces dernières années, élargissant ses horizons, allant de la suppression de la pornographie juvénile à la déplatformance des subreddits politiques tels que le populaire forum r / DonaldTrump – et gagnant l’attention des médias lorsque les banquiers d’investissement ont appelé à pleuvoir le feu et le soufre. sur r / WallStreetBets pour s’être musclés dans leur jeu d’argent.

