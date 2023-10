Une femme poursuit Jason Derulo pour avoir prétendument attendu des relations sexuelles après un contrat d’enregistrement – ​​National

Une jeune musicienne a intenté une action en justice pour harcèlement sexuel contre le chanteur Jason Derulo, qui, selon elle, lui aurait signé un contrat d’enregistrement, puis aurait fait pression sur elle pour qu’elle ait des relations sexuelles.

Emaza Gibson, qui a intenté une action en justice jeudi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, a déclaré qu’elle avait été licenciée après avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec le chanteur de R&B de 34 ans.

Gibson, 25 ans, a déclaré à NBC News qu’elle ne savait pas que le contrat d’enregistrement aurait conditions attachées lorsqu’elle a accepté de signer avec Derulo en 2021.

«J’ai de l’anxiété; Je suis traumatisé », a déclaré Gibson au média.

Gibson a accusé Derulo de harcèlement sexuel en contrepartie, un type de harcèlement qui voit une figure d’autorité exploiter son pouvoir pour faire des demandes ou des avances sexuelles à un employé.

Le procès accuse également Derulo et son label, Atlantic Records, de représailles, de rupture de contrat, de manquement à remédier au harcèlement sur le lieu de travail et de violation de la loi californienne sur les droits civiques.

Derulo et Atlantic Records n’ont pas commenté publiquement le procès.

Dans le dossier juridique, Gibson a déclaré que Derulo l’avait contactée en 2021 dans le cadre d’une coentreprise entre sa marque musicale, Future History et Atlantic Records. Gibson, un musicien en herbe, était depuis longtemps publier de la musique et des vidéos de danse virales en ligne dans l’espoir de lancer sa carrière de chanteuse, souvent sous le nom de scène Emaza Dilan.

Derulo aurait été au courant de la présence en ligne de Gibson et l’aurait invitée à signer un contrat d’enregistrement qui lui permettrait de produire une mixtape dans les quatre mois suivant la signature du contrat. Selon les termes, Gibson avait également l’intention de créer un album six mois après la signature de l’accord.

NBC News a rapporté que le contrat de Gibson, déposé dans le cadre du procès, affirmait qu’elle serait en mesure d’enregistrer un single mettant en vedette Derulo. Compte tenu de la renommée internationale de Derulo, Gibson considérait le contrat d’enregistrement comme une rampe de lancement pour sa carrière.

Le couple aurait enregistré de la musique ensemble pour présenter les dirigeants du label à Atlantic.

Au cours de leur relation de travail, Gibson a affirmé que qu’en dis-tu La chanteuse l’invitait souvent à dîner et à boire de l’alcool, ce qu’elle refusait. Elle a déclaré qu’elle avait également refusé de nombreuses avances sexuelles de Derulo, ce qui, selon elle, l’avait complètement exclue de son contrat d’enregistrement.

Lors d’une session en septembre 2021, Gibson a affirmé que Derulo avait apporté de l’alcool dans le studio d’enregistrement. Elle a déclaré que le chanteur lui avait donné « des quantités d’alcool inappropriées », qu’elle s’est sentie obligée de boire.





Plus tard, en novembre 2021, Gibson a déclaré qu’elle avait confronté Derulo et a déclaré qu’elle n’était pas disposée à compromettre sa morale personnelle pour une carrière dans l’industrie du divertissement. Dans son procès, Gibson a allégué que Derulo lui avait dit qu’elle pourrait devoir prendre part à « de la peau de chèvre et des écailles de poisson », ce qu’elle considérait comme de la drogue et du sexe.

Le procès affirme que la référence à la « peau de chèvre et aux écailles de poisson » de Derulo est une « demande explicite de sexe en échange de succès ».

À une autre occasion en novembre 2021, Gibson a allégué que Derulo était devenue « agressive » et avait frappé des meubles lorsqu’elle parlait de sa relation avec une autre femme. Dans le procès, Gibson a déclaré qu’on lui avait dit que Derulo et l’autre femme, identifiée dans le procès uniquement comme Rosa, avaient des relations sexuelles.

Gibson a déclaré à NBC qu’elle pensait que l’autre femme, qui enregistrait également de la musique, réussissait dans sa carrière parce qu’elle avait des relations sexuelles avec Derulo.

Gibson a finalement signé un contrat d’enregistrement avec Atlantic, mais a déclaré que celui-ci était bloqué lorsque Derulo n’avait pas réussi à lui assigner un chef de projet ou à répondre à ses messages.

Lorsque la circulation l’a amenée à être en retard à une session d’enregistrement avec Derulo en juin 2022, Gibson a déclaré qu’il était redevenu agressif et lui avait fait craindre pour sa sécurité personnelle. Elle a affirmé que Derulo l’avait attaquée et avait crié jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il envahissait l’espace personnel de Gibson et qu’il ait élevé la voix.

Gibson a ensuite été exclue d’Atlantic et de Future History le 6 septembre 2022. Le procès allègue que Gibson et sa mère ont tenté de signaler le comportement de Derulo à Atlantic, mais n’ont jamais reçu de réponse.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.