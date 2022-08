Une femme poursuit en justice pour exigence de résidence dans le cas d’un suicide assisté

Une femme du Connecticut atteinte d’un cancer a poursuivi jeudi le Vermont pour n’avoir autorisé que ses propres résidents à profiter d’une loi de l’État qui permet aux personnes en phase terminale de mettre fin à leurs jours.

Lynda Bluestein, 75 ans, de Bridgeport, Connecticut, atteinte d’un cancer des trompes de Fallope en phase terminale, et le Dr Diana Barnard, de Middlebury, Vermont, soutiennent dans le procès intenté devant le tribunal de district américain de Burlington que l’exigence de résidence du Vermont viole la Constitution américaine.

La loi du Vermont permet aux médecins de prescrire des médicaments mortels aux résidents de l’État atteints d’une maladie incurable qui devrait les tuer dans les six mois.

Bluestein a déclaré jeudi dans une interview qu’elle n’en était pas encore au point où son espérance de vie était inférieure à six mois, mais qu’il s’agissait de son troisième combat contre le cancer et qu’elle avait vu sa mère mourir de la maladie.

“Elle a dit:” Je n’ai jamais voulu que tu me vois comme ça. Je ne veux pas non plus que mes enfants me voient comme ça », a-t-elle déclaré. “J’aimerais que leurs derniers souvenirs de moi soient aussi forts que possible, pour interagir avec eux et non dans une couche adulte recroquevillée en position fœtale, droguée de mon esprit.”

Barnard a déclaré dans le procès qu’elle aimerait pouvoir offrir l’option de fin de vie à ses patients qui vivent à New York. Les deux femmes ont défendu la question à New York et dans le Connecticut, qui n’ont pas de lois en place autorisant le suicide médicalement assisté.

Le procès – intenté par le groupe Compassion and Choices, qui se décrit comme une organisation qui « élargit les options et permet à chacun de planifier son parcours de fin de vie » – fait valoir que l’exigence de résidence viole le commerce, l’égalité de protection et les privilèges et clauses d’immunité de la Constitution américaine.

Bluestein et Barnard demandent au tribunal de bloquer l’application de la disposition sur la résidence.

Compassion and Choices affirme que le procès du Vermont est le deuxième du pays à contester les exigences de résidence pour de telles lois. Dix des 11 juridictions du pays qui ont autorisé une assistance médicale pour aider les personnes à mettre fin à leurs jours ont une exigence de résidence, a déclaré le groupe.

L’organisation a réglé en mars un procès similaire dans l’Oregon qui a entraîné la suspension de l’exigence de résidence dans cet État.

Le bureau du gouverneur du Vermont, Phil Scott, a renvoyé les questions au bureau du procureur général, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bluestein est un professionnel de la santé publique communautaire à la retraite qui a travaillé avec des femmes et des enfants. Elle a reçu un diagnostic de cancer en mars 2021. À l’époque, elle avait six mois à trois ans à vivre et suit un traitement.

Bluestein a déclaré avoir rencontré une femme atteinte d’un cancer du poumon avancé dans un groupe de survivants du Connecticut qui a déménagé dans le Vermont pour profiter de la loi de l’État.

“Tous les deux jours environ, elle me dit, elle a dit:” N’attendez pas la fin “”, a déclaré Bluestein, qui a noté que son amie avait établi sa résidence dans le Vermont et est décédée cette année avec l’aide de la loi.

Pour Bluestein, déménager dans le Vermont serait trop compliqué, a-t-elle déclaré.

En vertu de la loi du Vermont sur le choix et le contrôle des patients en fin de vie, adoptée en 2013, une fois qu’il a été déterminé qu’un patient a moins de six mois à vivre, le patient peut demander à son médecin une ordonnance pour un médicament qui accélérerait la mort. . Le processus nécessite des demandes orales et écrites, des témoins et le deuxième avis d’un autre médecin.

Les médecins et les pharmaciens ne sont pas tenus de participer au suicide proprement dit.

Dans un rapport de janvier, le département de la santé du Vermont a déclaré qu’entre le 31 mai 2013, date à laquelle la loi est entrée en vigueur, et le 30 juin 2021, 116 personnes ont profité de la loi. Sur le total, 77 % avaient un cancer.

Anneau Wilson, The Associated Press