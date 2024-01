Une femme poursuit Brigham and Women’s pour la mort de son père après une transplantation cardiaque due à une bactérie se développant dans le système d’eau et de glace de l’unité cardiaque.

Une femme dont le père est décédé à l’hôpital Brigham and Women’s Hospital après une transplantation cardiaque en 2017 accuse l’hôpital et l’entreprise encore inconnue qui a fabriqué le système de filtration d’eau utilisé par l’hôpital dans l’unité cardiaque où il était censé se rétablir, mais qui a plutôt développé un infection bactérienne mortelle.

Dans sa plainte déposée aujourd’hui devant la Cour supérieure du Suffolk, Ashley Munroe dit qu’elle a attendu si longtemps pour intenter une action en justice parce que, accuse-t-elle, l’hôpital l’a seulement informée, ainsi que les autres membres de sa famille, du problème lié à une bactérie résistante aux médicaments. Mycobactérie abcès, l’année dernière – lorsqu’une équipe de chercheurs hospitaliers a publié un article dans une revue médicale reliant la mort de trois patients cardiaques – et la maladie grave d’un quatrième à la bactérie. Le rapport indique que la source probable provenait d’un système de filtration de l’eau qui fonctionnait comme prévu pour rendre l’eau et la glace plus agréables au goût des patients, mais qui éliminait par inadvertance le chlore présent dans l’eau du robinet qui y était introduite, laissant ainsi cette bactérie proliférer.

Le procès de Munroe, qui nomme également des directeurs d’hôpital spécifiques, identifie le fabricant et l’entretien du système de filtration comme étant XYZ Corp., car l’hôpital n’a pas révélé son nom. L’hôpital affirme qu’il n’utilise plus le système et a pris d’autres mesures pour réduire le risque d’infection bactérienne due à l’eau potable et à la glace, notamment des contrôles et un nettoyage plus fréquents des machines qui traitent l’eau et la glace.

Selon la poursuite, Guy Munroe de Wellesley a reçu un nouveau cœur au Brigham and Women’s le 24 mars 2017 et est resté patient au centre cardiovasculaire Shapiro de l’hôpital jusqu’à sa mort le 9 novembre de la même année.

Dans leur étude sur la source de l’infection qui l’a tué, les chercheurs de l’hôpital ont déclaré que lui et les trois autres patients avaient été exposés pendant des mois à l’ingestion d’eau – et en particulier de morceaux de glace – provenant du système de filtration, qui utilisait des filtres à charbon et UV. des lumières pour donner un meilleur goût à l’eau et la purifier, mais qui ont également éliminé tout le chlore de l’eau du robinet MWRA/BWSC qui alimentait le système, permettant ainsi la croissance de la mycobactérie.

Les chercheurs se sont concentrés sur le système de filtration de l’eau après avoir trouvé peu ou pas de contamination mycobactérienne dans les robinets, éviers et douches ordinaires. Ils ont signalé que même si le système était entretenu conformément aux spécifications du fabricant, il y avait « de grandes quantités de biofilm » à l’intérieur des filtres et un nombre élevé de bactéries dans les échantillons du système.

Ashley Munroe blâme l’hôpital et la société de filtrage pour leur « imprudence, négligence et/ou négligence grave », ce qui, selon elle, signifiait que son père « a souffert de grandes douleurs corporelles et d’angoisses mentales, de la perte de la jouissance de la vie, de ses revenus. sa capacité a été réduite pendant de longues périodes et il a dépensé de grosses sommes d’argent pour les soins et l’assistance médicale.

L’hôpital a jusqu’au 29 mai pour déposer une réponse.

Plainte complète (2,1 millions de PDF, comprend une copie de l’article de la revue médicale et un aperçu du Globe).