Une femme pourrait être la prochaine dirigeante du Mexique. Des millions d’autres restent dans l’ombre en tant que travailleurs domestiques

MEXICO CITY (AP) – Concepcion Alejo est habitué à être invisible.

Alejo, 43 ans, se maquille le visage un mardi matin et sort de son petit appartement en périphérie de Mexico. Elle marche jusqu’à ce que le gravier craquelé devant sa maison se transforme en pavés et que les affiches de campagne recouvrant les petits bâtiments en béton soient remplacées par les murs impeccables des communautés fermées de la classe supérieure de la ville.

C’est ici qu’Alejo travaille tranquillement à nettoyer les maisons et à élever les enfants des Mexicains les plus riches depuis 26 ans.

Alejo fait partie des quelque 2,5 millions de Mexicains – en grande partie des femmes – qui travaillent comme domestiques dans ce pays d’Amérique latine, une profession qui en est venue à résumer les divisions de genre et de classe qui imprègnent depuis longtemps le Mexique.

Les femmes comme elle jouent un rôle fondamental dans la société mexicaine, assumant le fardeau du travail domestique alors qu’un nombre croissant de femmes professionnelles entrent sur le marché du travail. Malgré les réformes menées par le gouvernement actuel, de nombreux travailleurs domestiques continuent d’être confrontés à de faibles salaires, à des abus de la part des employeurs, à de longues heures de travail et à des conditions de travail instables, que certains assimilent à « l’esclavage moderne ».

Aujourd’hui, alors que le Mexique est sur le point d’élire sa première femme présidente, les femmes comme elle, qui se sentent oubliées par leur gouvernement, espèrent que le fait d’avoir une femme à la tête du pays pourrait faire pencher la balance en leur faveur.

« Je n’ai jamais voté toutes ces années, car c’est toujours pareil pour nous, quel que soit le vainqueur. … Quand nous ont-ils déjà écoutés, pourquoi leur donnerais-je mon vote ? dit Alejo. « J’ai l’espoir qu’au moins en ayant une femme, les choses seront peut-être différentes. »

Pourtant, alors que deux femmes politiques – l’ancienne maire de Mexico Claudia Sheinbaum et l’ancienne sénatrice Xóchitl Gálvez – mènent la course à l’élection présidentielle du 2 juin, on ne sait pas dans quelle mesure cela changera la réalité des travailleuses du pays.

« VOTRE VIE N’EST PAS LA VÔTRE »

Née dans une famille pauvre de l’État de Puebla, au centre du Mexique, Alejo a abandonné l’école à 14 ans parce que ses parents n’avaient pas d’argent pour lui permettre de poursuivre ses études. Au lieu de cela, elle et deux de ses sœurs ont chacune déménagé à Mexico pour exercer l’un des rares emplois qui leur étaient offerts en tant que femmes de classe inférieure : le travail domestique.

Au Mexique, comme dans une grande partie de l’Amérique latine, les femmes occupent des emplois informels – comme vendre des choses dans la rue sans contrat ni avantages sociaux – à des taux supérieurs à ceux de leurs homologues masculins, ce que les experts qui suivent le sujet attribuent à la misogynie dans leur culture.

Comme beaucoup de jeunes femmes venant en ville, Alejo a commencé à travailler comme nounou à domicile, dormant dans une petite chambre dans la maison de la famille pour laquelle elle travaillait.

« C’est comme si tu étais une mère. Les enfants m’appelaient « maman » », a-t-elle déclaré. «Leurs enfants étaient nés et je les baignais, je prenais soin d’eux, je faisais tout depuis mon réveil jusqu’à leur sommeil.»

Alors que certains travailleurs domestiques vivent séparés de leur famille, un plus grand nombre vivent avec leur famille et travaillent des semaines, voire des mois, sans interruption. Ils sont isolés de leur famille et de leurs amis, selon une coutume qui remonte à l’esclavage, a déclaré Rachel Randall, chercheuse en études latino-américaines à l’Université Queen Mary de Londres.

« Dans une région comme l’Amérique latine et les Caraïbes, l’histoire de l’esclavage et du colonialisme continue de peser, même aujourd’hui, sur les relations avec les travailleurs domestiques en termes de dynamique de classe, de race et de genre », a-t-elle déclaré.

Alejo a expliqué que ces exigences, combinées au faible salaire du travail domestique, l’ont amenée à ne pas fonder de famille ni avoir d’enfants elle-même. D’autres ont déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient été licenciés après être tombés malades et avaient demandé de l’aide et du temps libre à la famille avec laquelle ils travaillaient depuis des années.

Carolina Solana de Dios, 47 ans, a déclaré qu’elle avait commencé à travailler comme nounou à domicile à l’âge de 15 ans pour échapper à un foyer violent. Même si elle se sent à l’abri des violences et sait que son travail est important, elle ajoute : « Lorsque vous travaillez dans la maison de quelqu’un d’autre, votre vie ne vous appartient pas. »

« NOUS NE POUVONS PAS TOUT PRENDRE SEULS »

En même temps, leur aide est essentielle pour les travailleuses comme Claudia Rodríguez, 49 ans, qui continuent de lutter pour accéder à des espaces professionnels historiquement dominés par les hommes. Rodríguez, mère célibataire et propriétaire d’une entreprise informatique, a déclaré qu’elle a dû travailler deux fois plus dur pour arriver à moitié aussi loin que ses homologues masculins.

Au Mexique et dans une grande partie de l’Amérique latine, un fossé sépare depuis longtemps les hommes et les femmes sur le lieu de travail. En 2005, 80 % des hommes travaillaient ou recherchaient un emploi, contre 40 % des femmes, selon les données du gouvernement mexicain.

Cet écart s’est lentement réduit au fil du temps et, fin 2023, 76 % des hommes étaient actifs sur le marché du travail, contre 47 % des femmes. De grandes disparités subsistent en matière de salaires et de postes de direction.

Née dans une ville à deux heures de Mexico, Rodríguez a fui un père violent avec sa mère et ses frères et sœurs et s’est réfugiée dans la capitale. Après avoir vu sa mère travailler dur pour vendre de la nourriture dans la rue et tout autre travail pour payer son loyer, Rodríguez a décidé dès son plus jeune âge qu’elle ne voulait pas suivre le même chemin.

Au lieu de poursuivre son rêve de danser professionnellement, elle a commencé à vendre des ordinateurs à l’âge de 16 ans.

« Je ne voulais pas faire le même sacrifice qu’elle faisait pour moi », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai commencé à travailler et à étudier. »

Elle a passé des années à gravir les échelons dans l’industrie informatique malgré le harcèlement sexuel et « les hommes nous claquent les portes au nez ». Mais lorsqu’elle se marie et a des enfants, dit-elle, elle doit souvent faire toutes les tâches ménagères en plus de gérer sa propre entreprise.

Au Mexique, la prestation de soins peut modifier la trajectoire de carrière d’une femme, ce qui rend plus difficile pour elle d’accéder à des postes professionnels de plus haut niveau, selon une étude. Enquête 2023 de l’Institut mexicain de la concurrence. Alors que plus de la moitié des femmes au Mexique déclarent avoir dû interrompre leur carrière pour s’occuper de leurs enfants, seul un homme sur cinq a déclaré la même chose.

Lorsque son mari l’a quittée pour une autre femme il y a six ans, embaucher une employée de maison résidante était la seule chose qu’elle pouvait faire pour rester à flot.

Aujourd’hui, elle et sa nounou, Irma, se réveillent toutes les deux à 5 heures du matin, l’une préparant le déjeuner de ses deux filles tandis que l’autre les dépose à l’école. Même s’il est difficile de suivre le rythme, maintenant, au moins, elle peut respirer.

« Elle fait partie de notre famille », a-t-elle déclaré. « Dans le cas des femmes d’affaires, nous ne pouvons pas tout assumer seules simplement parce que la société attend beaucoup trop d’elles. »

« NOUS ALLONS AGIR POUR LES FEMMES »

Malgré la charge, un nombre historique de femmes dans ce pays socialement conservateur assument des rôles de leadership et politiques. Entre 2005 et 2021, l’écart entre les hommes et les femmes dans les rôles au sein des gouvernements et des entités internationales minci de plus de 25%selon les données du gouvernement.

Cela est dû en partie aux efforts déployés depuis des décennies par les autorités en faveur d’une plus grande représentation politique, notamment par des lois exigeant que les partis politiques aient la moitié de leurs candidats au Congrès qui soient des femmes. Depuis 2018, le Congrès mexicain est divisé à 50-50 et le nombre de femmes gouverneurs a explosé.

Même si aucun des deux candidats à la présidentielle n’a parlé explicitement des travailleurs domestiques, Sheinbaum et Gálvez ont tous deux proposé de lutter contre la montée en flèche de la violence contre les femmes au Mexique et d’œuvrer à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans le pays.

« Dans notre gouvernement, les femmes ne seront pas seulement reconnues parce qu’elles ont une femme présidente, nous allons agir en faveur des femmes », a déclaré Sheinbaum dans un discours prononcé à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Mais Norma Palacios, présidente du syndicat national des travailleuses domestiques, connu sous le nom de SINACTRAHO, a déclaré que bon nombre des progrès sociaux observés ces dernières années n’ont pas eu de répercussions sur les classes les plus pauvres de travailleuses, et encore moins sur les travailleuses domestiques.

En 2019, le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a adopté une loi historique accordant aux travailleurs domestiques des droits fondamentaux tels que des congés payés, des limites aux heures de travail et l’accès à une assurance maladie payée par les employeurs.

Mais l’incapacité du gouvernement à faire appliquer ces règles a laissé les femmes « sans protection » et enfermées dans une « dynamique d’inégalité de pouvoir », a déclaré Palacios.

« Rien n’a changé et (les travailleurs domestiques) continuent de faire face à des conditions de travail informelles, dans un travail précaire, avec de bas salaires, confrontés à la violence et à la discrimination, même si sur le papier nous devrions avoir plus de droits du travail », a déclaré Palacios.

Ni Alejo, le travailleur domestique, ni Rodríguez, la mère célibataire, ne disent s’identifier particulièrement à l’un ou l’autre des candidats sur le bulletin de vote, même s’ils envisagent tous les deux de voter. Même si toutes deux affirment qu’avoir une femme à la tête du pays serait un pas en avant, les femmes – longtemps déçues par la politique mexicaine – considèrent toujours les dirigeants comme étant les mêmes.

Ils font écho à d’autres analystes qui affirment que le fait d’avoir une femme sur le bulletin de vote ne signifie pas nécessairement qu’ils feront des questions de genre une priorité. Pourtant, eux et Palacios, le chef du syndicat des travailleurs domestiques, espèrent que cela marquera un changement à plus long terme.

« C’est toujours une femme qui va être à la tête d’un pays – un pays sexiste, un pays d’inégalités, un pays de violence contre les femmes, un pays de féminicides », a déclaré Palacios.

Pendant ce temps, des travailleurs comme Alejo continuent de suivre un chemin fragile alors qu’ils luttent pour faire valoir leurs propres droits.

Alejo fait partie des 98 % des 2,5 millions de travailleurs domestiques qui ne sont pas encore affiliés à une assurance maladie, selon les données du SINACTRAHO. Elle et beaucoup d’autres craignent que demander le respect de leurs nouveaux droits n’aboutisse à leur licenciement.

Alejo, qui a longtemps travaillé comme nounou à domicile, a finalement emménagé seule dans son propre petit appartement dans un quartier pauvre de la ville. Après des années de bas salaire et un cas d’abus sexuel, cette femme de 43 ans a déclaré qu’elle travaillait enfin avec une famille qui lui versait un salaire équitable et la respectait.

Pourtant, alors qu’elle trouve le courage de demander à sa famille de payer son assurance maladie, elle ajoute qu’elle sait qu’ils la considèrent comme remplaçable.

« Ils n’aiment pas que vous demandiez des choses », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas facile de trouver du travail, et si vous avez besoin de travailler, vous finissez par accepter tout ce qu’on vous donne. »