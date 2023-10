Une femme de l’Alabama a déposé une plainte fédérale après que la prison du comté d’Etowah l’a forcée à accoucher seule sous une douche de prison, selon un communiqué de presse.

Pregnancy Justice, Southern Poverty Law Center et Sullivan & Cromwell LLP ont intenté une action en justice fédérale pour les droits civils au nom d’Ashley Caswell, qui était enceinte de deux mois lorsqu’elle a été envoyée en prison en mars 2021. La prison a refusé de lui donner des médicaments psychiatriques au nom de sa grossesse et a également refusé ses visites prénatales régulières, selon le communiqué de presse.

« Donner naissance à mon fils sans aucune aide médicale sous la douche de la prison a été l’une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Mon corps s’effondrait et personne ne voulait m’écouter. Personne ne s’en souciait », a déclaré Caswell dans le communiqué de presse. «Je pensais que j’allais perdre mon bébé, ma vie et ne plus jamais revoir mes autres enfants.»

En octobre 2021, Caswell a travaillé pendant près de 12 heures après que le personnel ait ignoré ses cris pour être emmené à l’hôpital, indique le communiqué. Le personnel médical lui a donné du Tylenol pour soulager sa douleur. Le personnel l’a finalement emmenée aux douches de la prison, où elle a accouché seule sur le sol en béton, indique le communiqué. Elle a subi un décollement placentaire potentiellement mortel, « qui a failli lui faire perdre son sang », selon le communiqué de presse.

« Ashley est la dernière victime de la prison du comté d’Etowah, qui punit systématiquement les femmes enceintes au nom de la protection des ‘enfants à naître’ tout en mettant leur vie en danger », a déclaré Emma Roth, avocate principale de Pregnancy Justice. « Ils l’ont dépouillée de sa dignité, ont violé ses droits constitutionnels et ont encore une fois fait preuve d’un mépris total pour les mères et les enfants. Les abus et les violations sont nombreux, et il n’y a tout simplement pas de mot pour décrire ce qu’elle a enduré autre que « torture ».

Caswell a remis son bébé au personnel avant qu’elle ne s’évanouisse, indique le communiqué. Le personnel a pris des photos avec son nouveau-né sans son consentement alors que le bébé était encore attaché à son corps par le cordon ombilical, selon le communiqué.

« Nous ne pouvons pas continuer à faire disparaître des personnes dans les prisons, où nous ignorons leurs droits et leurs besoins et les soumettons à une cruauté indescriptible », a déclaré Rebecca Ramaswamy, avocate principale du Southern Poverty Law Center. « Comme toutes les personnes incarcérées, Ashley est un être humain digne de compassion et qui a droit à la vie et à la santé. Et elle a failli mourir en accouchant seule sous la douche pendant que les fonctionnaires de la prison se tenaient là et prenaient des photos.

Le procès contre le comté d’Etowah demande des dommages-intérêts non précisés pour l’indifférence délibérée de la prison aux besoins médicaux de Caswell, une violation des droits constitutionnels et d’autres réclamations.

« Le cas de Mme Caswell fait partie d’un schéma inquiétant de traitement inhumain dans la prison, où la plupart des femmes sont détenues. L’Alabama est le pays en tête en matière de criminalisation de la grossesse, et le comté d’Etowah en est l’épicentre, ciblant au moins 257 femmes enceintes et nouvelles mères, selon aux rapports locaux, ces dernières années », indique le communiqué.

Plus : Emma Mannion La police a déclaré qu’elle avait menti au sujet de son viol. Maintenant, Emma Mannion se bat pour blanchir son nom

Alex Gladden est le journaliste chargé de la sécurité publique du Montgomery Advertiser. Elle peut être contactée à [email protected] ou sur Twitter @gladlyalex.

Cet article a été initialement publié sur Montgomery Advertiser : Le procès allègue qu’une femme a accouché sous la douche d’une prison d’Alabama