Une FEMME blessée par des coups de couteau a été sauvée du coffre d’une voiture conduite par deux autres après avoir réussi à briser l’un des feux arrière et à demander de l’aide.

La main de la victime présumée a été repérée par un chauffeur de camion sur une autoroute en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie vers 11h30 mercredi.

La voiture, une Holden Commodore blanche, se dirigeait vers le sud près de la ville de Berrima, à environ 60 miles au sud de Sydney.

Le camionneur a contacté la police et 20 minutes plus tard, les agents de patrouille routière ont pu trouver et arrêter la voiture.

Dans la botte, ils ont trouvé une femme de 24 ans avec des coups de couteau au genou, à la cuisse et à l’avant-bras.

Elle a été soignée sur les lieux avant d’être transférée à l’hôpital Liverpool de Sydney avec des blessures non mortelles.

Elle reste à l’hôpital dans un état stable et aurait aidé la police à mener une enquête.

On pense qu’elle est restée dans le coffre de la voiture jusqu’à une heure avant qu’elle ne soit arrêtée.

Deux femmes – Latia Henderson, 18 ans, qui aurait été au volant de la voiture, et la passagère Kayley Ketley, 24 ans – ont été arrêtées.

Les trois femmes seraient originaires de Campbelltown, une ville au sud-ouest de Sydney.

Aucune accusation n’a encore été portée.

Une fouille médico-légale complète de la voiture va maintenant être effectuée.

La police enquête sur la possibilité que l’incident soit lié à un crime lié à la drogue, le Sydney Morning Herald rapports.

L’inspecteur en chef Bernie a déclaré que la femme était « très chanceuse » d’avoir été retrouvée vivante et que l’incident « aurait pu se terminer de manière assez catastrophique pour elle ».

«Nous croyons qu’elle était dans [the boot] pendant un certain temps », dit-il.

«À quelle étape exactement elle a été mise dans le véhicule ou elle est entrée dans le véhicule, qui fait toujours l’objet d’une enquête.

«C’est un terrible incident. Il est très rare que la police l’ait intercepté au cours du processus, pour ainsi dire.

« Nous sommes simplement heureux que personne n’ait été tué ou gravement blessé. »

Il a ajouté: « Un excellent travail effectué par l’automobiliste qui a identifié la main qui sortait du véhicule et ils ont ensuite averti la police et nous ne pouvons pas remercier assez l’automobiliste. »