Une femme poignardée à mort dans un immeuble de grande hauteur un peu plus d’une semaine avant son 23e anniversaire alors qu’un homme de 44 ans est arrêté

Une JEUNE femme a été poignardée à mort dans un immeuble de grande hauteur un peu plus d’une semaine avant son 23e anniversaire – la police a procédé à une arrestation.

Elinor O’Brien a été découverte mardi blessée et insensible à l’intérieur de la Great Northern Tower sur Watson Street dans le centre-ville de Manchester.

Elinor O’Brien devait fêter ses 23 ans la semaine prochaine Crédit : MEN Media

Les services d’urgence ont été appelés dans le gratte-ciel brillant mais ont immédiatement transporté le jeune homme de 22 ans à l’hôpital avec des coups de couteau.

Malheureusement, Elinor n’a pas pu être sauvée et elle est décédée des suites de ses blessures.

Sa famille est soutenue dans son deuil par des agents spécialement formés juste avant ce qui aurait été le 23e anniversaire de leur fille la semaine prochaine.

La jeune femme a été décrite comme “belle à l’intérieur comme à l’extérieur” alors que les hommages continuent d’affluer.

Un homme de 44 ans a été arrêté sur les lieux, soupçonné d’agression en vertu de l’article 18 et il a depuis été accusé de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Kevin Mannion, 44 ans, qui vit sur Watson Street, a comparu vendredi devant le tribunal de première instance de Manchester et a été placé en détention provisoire.

Pourtant, la famille et les amis d’Elinor sont restés fidèles en partageant leurs hommages émotionnels et leurs souvenirs d’elle en ligne.

Une femme connue d’Elinor a déclaré: “Elinor était une belle jeune fille avec le reste de sa vie devant elle. Elle aurait eu 23 ans la semaine prochaine, le 28 août.

“Elle était aimée de tous ceux qui avaient le plaisir de la rencontrer, elle illuminait la pièce avec son sourire et son rire contagieux.

“De nombreux cœurs ont été brisés et ne seront plus jamais les mêmes. RIP notre ange.”

Une autre femme a posté sur Facebook : “Tu vas nous manquer Eli, belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Pris trop tôt. Puisses-tu reposer en paix maintenant.”

Un troisième a écrit: “Je n’arrive pas à croire ce que je lis. J’ai travaillé avec Elinor pendant des années et j’ai eu le plaisir d’être l’une de ses amies, c’était une belle fille qui méritait bien plus et tu vas vraiment nous manquer. Repose en paix magnifique fille.”

Dans un communiqué, la police du Grand Manchester a déclaré: “Vers 12 h 30 le mardi 16 août 2022, la police du Grand Manchester a reçu une demande d’assistance du service d’ambulance du Nord-Ouest à la suite d’informations faisant état d’une femme blessée de 22 ans qui ne répondrait pas à un propriété sur Watson Street dans le centre-ville de Manchester.

« Des agents se sont rendus sur les lieux et il a été rapidement établi que la femme avait été poignardée.

“Un homme de 44 ans a été arrêté sur les lieux, soupçonné d’agression en vertu de l’article 18 et accusé de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

“Malheureusement, la femme de 22 ans est décédée depuis et sa famille sont soutenues par des agents spécialement formés.

“Kevin Mannion de Watson Street, Manchester a maintenant été accusé d’agression avec intention de causer des lésions corporelles graves à la femme de 22 ans et a comparu devant le tribunal de première instance de Manchester le vendredi 19 août 2022 et a été placé en détention provisoire.”