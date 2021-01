Une femme RAGING aurait poignardé son mari à plusieurs reprises après avoir trouvé sur son téléphone des photos de lui en train de coucher avec une « jeune femme » – sans se rendre compte qu’il s’agissait en fait d’elle.

La femme – identifiée par les autorités mexicaines sous le nom de «Leonora R» – a été arrêtée après que des flics aient été appelés à un rapport de violence domestique dans une maison de Sonora.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils auraient retrouvé le mari du suspect, nommé uniquement «Juan N», gisant blessé par plusieurs coups de couteau aux jambes et aux bras.

La police aurait été alertée après que des voisins aient entendu des cris et des cris terrifiants venant de l’intérieur de la maison du couple.

L’attaque vicieuse aurait été déclenchée lorsque la femme a trouvé des photos classées X sur son téléphone portable le montrant en train de coucher avec ce qu’elle pensait être une autre femme, rapporte DailyMail.com.

Elle aurait ensuite basculé et attaqué son mari avec un couteau avant qu’il ne réussisse finalement à lui arracher l’arme et à lui demander ce qui n’allait pas.

Lorsqu’elle a mentionné les photos, il lui a apparemment expliqué qu’il s’agissait en fait d’images des deux ensemble qui avaient été prises des années plus tôt.

L’épouse ne se serait pas reconnue car la femme sur les photos était plus jeune, plus mince et portait tellement de maquillage, selon Dossier Politico.

Le mari a dit plus tard aux détectives qu’il avait ensuite dit à sa femme qu’il avait trouvé les images explicites dans un ancien e-mail et les avait transférées sur son téléphone.

La femme a été arrêtée et reste derrière les barreaux en attendant d’être inculpée, selon les rapports locaux.

L’affaire bizarre aurait maintenant été renvoyée au ministère public du bureau du procureur général.

L’étendue des blessures du mari n’a pas été révélée, mais il aurait été transporté à l’hôpital pour y être soigné pour de multiples coups de couteau.