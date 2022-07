Une femme plonge dans la mort après être tombée d’une balustrade d’escalator après le spectacle de Kenny Chesney à Empower Field à Mile High

UNE FEMME a plongé jusqu’à sa mort après être tombée d’une balustrade d’escalator dans un stade du Colorado.

La police enquête sur la chute mortelle d’une femme à Empower Field à Mile High à Denver qui s’est produite samedi soir.

Une femme est décédée après être tombée d’une balustrade d’escalator à Empower Field à Mile High Crédit : AP

On pense que la femme était assise sur une balustrade d’escalator au stade lorsqu’elle est tombée dans le hall en contrebas.

La femme est décédée plus tard des suites de ses blessures.

Service de police de Denver a déclaré que l’appel était venu à 22 h 52 et que la femme était invitée au stade.

Un concert de Kenny Chesney se déroulait à Empower Field à Mile High le même jour que l’accident.

Officiels du stade a publié une déclaration suite au drame.

“Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux proches de la femme impliquée dans l’incident tragique survenu à la fin du concert de samedi à Empower Field à Mile High.

“Il n’y a rien de plus important que la sécurité de nos invités, et Stadium Management Company est en communication avec le département de police de Denver alors qu’il enquête sur cette situation malheureuse.”

L’identité de la femme n’a pas encore été révélée au public et une enquête est toujours en cours.

“À ma connaissance, il n’y a rien eu de tout cela, c’était juste une chute accidentelle, je ne pense pas que quelqu’un l’ait poussée ou quelque chose comme ça”, a déclaré le porte-parole de la police, Nate Magee.

Les portes se sont ouvertes pour le concert de Kenny Chesney à 16 heures samedi et l’événement devait commencer une heure plus tard à 17 heures.

On pense que la femme est tombée après la fin du concert.

Chesney a publié une déclaration dimanche: “J’ai été dévasté d’apprendre la perte de quelqu’un après notre émission. Il y avait eu tellement de joie, tellement de cœur venant des habitants de Denver hier soir – et entendre cela est déchirant.

“La vie est précieuse. Partager de la musique nous rapproche et cet amour que nous partageons nous rend bien plus. Pour la dame qui est venue partager cet amour, il n’y a pas de mots. Pour la perte de ses amis et de sa famille, je pleure avec eux et pour eux.