Une femme plaide coupable du meurtre du propriétaire d’un magasin de San Carlos en 1993

SAN CARLOS — Une femme de 61 ans de l’Oklahoma risque 18 ans de prison à vie pour avoir tué par balle le propriétaire d’un magasin de San Carlos lors d’un vol il y a plus de 30 ans, ont indiqué les procureurs.

Rayna Ramos, également connue sous le nom de Rayna Hoffman, n’a pas contesté mercredi un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré et a admis avoir utilisé une arme à feu lors de la commission du crime, selon le bureau du procureur du comté de San Mateo.

Le tribunal a approuvé l’accord de plaidoyer, qui lui demandait de purger une peine de 18 ans à perpétuité.

L’affaire n’a été résolue que l’année dernière lorsque les détectives ont obtenu un journal dans lequel Ramos exprimait ses regrets d’avoir tué Shu Ming Tang, propriétaire du Devonshire Little Store, ont indiqué les procureurs.

Le 26 avril 1993, Ramos est entré dans l’entreprise au 20 Devonshire Blvd. sous la direction de son mari, qui lui a appris comment utiliser une arme de poing pour commettre le vol, selon le bureau du procureur. Le mari de Ramos attendait dehors dans une voiture.

Tang a résisté et s’est battu avec Ramos, qui lui a tiré dessus pendant la bagarre, ont indiqué les procureurs.

Le procureur de district, Steve Wagstaffe, a déclaré que l’accord de plaidoyer, qui permettait à Ramos de ne pas contester le meurtre au deuxième degré au lieu du meurtre au premier degré, était une issue juste pour deux raisons.

Premièrement, Ramos « a complètement avoué ce qu’elle avait fait et a exprimé de grands remords pour ce qu’elle avait fait », a déclaré Wagstaffe, et deuxièmement, elle « travaillait sous la domination totale de son mari qui se trouvait à l’extérieur du magasin dans la voiture lui ordonnant de faire quelque chose qu’elle ne voulait pas faire.

Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre le mari de Ramos, selon le bureau du procureur.

« Cette négociation de plaidoyer la tient responsable du meurtre mais lui donne une chance d’obtenir une libération conditionnelle après plusieurs années », a déclaré Wagstaffe. « La justice a été rendue dans cette affaire. »

Le meurtre de Tang a secoué la ville et a été présenté dans l’émission « America’s Most Wanted », mais son assassin est resté en liberté pendant des décennies. En 2018, le bureau du shérif du comté de San Mateo a réexaminé l’affaire et identifié une personne d’intérêt vivant dans le comté de Washington, en Oklahoma.

Les autorités de l’Oklahoma enquêtaient sur une affaire sans rapport lorsqu’elles ont découvert le journal de Ramos, selon Région de la baie NBC. À l’époque, Ramos, un ancien résident de San Mateo, vivait à Dewey, une petite ville située à environ 46 miles au nord de Tulsa.

Des détectives du bureau du shérif du comté de San Mateo ont arrêté Ramos le 16 mars 2022. Elle a été incarcérée dans la prison du comté de Washington pour meurtre au premier degré, puis extradée vers la Bay Area.

L’épouse de Tang a vendu le Devonshire Little Store peu de temps après sa mort et celui-ci est resté en activité jusqu’en mai de cette année, selon le Journal quotidien de San Mateo.

Ramos devrait être officiellement condamnée le 16 novembre. Elle reste en détention sans caution.