Une femme plaide coupable d’avoir tué son père, sa sœur et 2 autres personnes

CLARE, Michigan (AP) – Une femme a plaidé coupable mercredi d’avoir tué son père, sa sœur et deux hommes à tout faire dans la campagne du centre du Michigan l’année dernière.

Judy Boyer, 55 ans, de Farwell a admis devant le tribunal avoir tué les quatre avec un fusil de calibre .22 le 20 octobre 2021, a rapporté le Morning Sun.

La police a été appelée au domicile de son père ce jour-là pour des informations selon lesquelles deux personnes avaient été blessées par balle. Ils ont trouvé quatre victimes : Henry Boyer, 85 ans, sa fille Patricia Boyer, 61 ans, Zachary Salminen, 36 ans, et Wade Bacon, 39 ans. Tous ont été abattus au domicile des Boyer dans le canton de Grant.

Bacon et Salminen étaient là pour travailler sur le toit, ont indiqué les autorités.

Judy Boyer a plaidé coupable de meurtre au premier degré dans la mort de son père et de sa sœur et au deuxième degré pour avoir tué Salminen et Bacon, a déclaré la procureure du comté de Clare, Michelle Ambrozaitis.

Le meurtre au premier degré est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Une audience de détermination de la peine aura lieu en novembre.

Les autorités ont fourni peu de détails sur les quatre meurtres ou leurs motifs, mais ont déclaré que Boyer avait une liste d’autres victimes potentielles.

The Associated Press